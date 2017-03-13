Суд Ленинского района Бреста 14 марта арестовал на семь суток Владимира Осинченко, распространявшего листовки об акции против декрета о "тунеядцах".

Активист подвергнут взысканию по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий), сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Осинченко задержали в Бресте в ночь с 10 на 11 марта и поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД. Оттуда его отпустили 13 марта.

После оглашения постановления суда Осинченко взяли под стражу. Осужденный не является активистом какой-либо оппозиционной партии или движения.