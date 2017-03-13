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В Минске задержали и арестовали девушку арестованного ранее активиста Косинерова

14.03.2017 20:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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14 марта возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина задержали Марину Носенко, которая несла передачу для арестованного Вячеслава Касинерова, сообщает сайт spring96.org.

Девушку доставили в РУВД Московского района Минска, где на нее составили протокол по статье 23.34 КоАП также за участие в акции 17 февраля в столице.

Суд Московского района города назначил девушке арест на 12 суток.

Экс-фигурант «дела граффитистов» Вячеслав Косинеров был задержан 12 марта. Молодой человек получил 15 суток административного ареста за участие в акции 17 февраля. Кроме того, его подозревают в том, что он «повесил» памятник городовому в центре Минска.

Вячеслав Косинеров известен как один из фигурантов «дела граффитистов». В 2015 году им было предъявлено обвинение в хулиганстве и порче имущества за нанесение граффити и забрасывание краской билбордов с изображением сотрудников милиции. 29 января 2016 года суд Фрунзенского района вынес решение по «делу граффитистов». Вячеслав Косинеров был оштрафован на 30 базовых величин. Он был признан виновным в порче имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района города назначил девушке арест на 12 суток.

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