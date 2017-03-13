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В Минске задержали и арестовали девушку арестованного ранее активиста Косинерова
14.03.2017 20:54 — Новости Экономики | Tut.by
14 марта возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина задержали Марину Носенко, которая несла передачу для арестованного Вячеслава Касинерова, сообщает сайт
Девушку доставили в РУВД Московского района Минска, где на нее составили протокол по статье 23.34 КоАП также за участие в акции 17 февраля в столице.
Суд Московского района города назначил девушке арест на 12 суток.
Экс-фигурант «дела граффитистов» Вячеслав Косинеров был задержан 12 марта. Молодой человек
Вячеслав Косинеров известен как один из фигурантов «дела граффитистов». В 2015 году им было предъявлено
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Суд Московского района города назначил девушке арест на 12 суток.
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