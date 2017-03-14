МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. А российское ведомство предлагает решение "продуктовой войны", которое, видно, не устраивает официальный Минск.

В течение месяца ведомство передаст собранные документы для проверки в Следственный комитет, передает tvr.by.

Правда, для предъявления уголовных обвинений нужно установить, был ли причинен ущерб нашим перерабатывающим предприятиям, его размер и кем он был причинен. Об этом заявил начальник главного управления службы БЭП Эдуард Никитин.

МВД располагает сведениями в отношении отдельных должностных лиц Россельхознадзора, которые могли использовать свои служебные полномочия для ограничения продажи белорусской продукции на территории РФ. Также чиновников подозревают в распространении ложной информации, дискредитирующей белорусских производителей, пишут Белновости.

Во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. Уже 8 февраля МВД объявило , что ведомство проводит "ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Дискредитация деловой репутации конкурента")".

В ответ Россельхознадзор пригрозил введением полного запрета на импорт белорусской говядины.

Более того, юрист Сергей Балыкин уверен, что в действиях Сергея Данкверта нет состава преступления , не существует и правовых механизмов для привлечения его к ответственности на территории РБ.

Россельхознадзор предлагает положить конец "продуктовой войне"

"У белорусской стороны нет повода для таких яростных высказываний, которые демонстрируются на уровне руководства страны. Как раз такие высказывания и являются, на мой взгляд, попыткой оказать на Россию политическое давление, и здесь в качестве инструмента был выбран именно Россельхознадзор. Иными словами, российская надзорная служба - это лишь жертва больших политических игр, которые пытается вести белорусская сторона", - заявила в интервью "Белорусским новостям" официальный представитель российского ведомства Юлия Мелано, комментируя высказывания белорусской стороны.

"Снисходительность" российской стороны к белорусским поставщикам, о которой прежде заявлял глава Россельхознадзора, Юлия Мелано проиллюстрировала цифрами. Сегодня свыше 670 предприятий Беларуси имеют право поставлять животноводческую продукцию, из них около сотни производители молочной продукции. Россельхознадзор ввел санкции в отношении только 30 предприятий – это примерно 4,5% предприятий, которые поставляют продукцию в РФ. При этом, утверждает чиновница, грузопоток из Беларуси увеличился, хотя количество проверок осталось на прежнем уровне.

"Россельхознадзору не поступало каких-либо "особых" указаний от руководства РФ" насчет усиления контроля за белорусской продукцией, "служба лишь исполняет свои функции надлежащим образом", заявила Юлия Мелано.

Россельхознадзор ожидает "логичных действий от белорусской ветеринарной службы". Предприятия, уличенные в незаконной деятельности или не исполняют требований России, "не должны поставлять свою продукцию в Россию". Именно таким образом, считает Юлия Мелано, можно положить конец "продуктовой войне".

"Россия перешла на сугубо официальный уровень взаимоотношений"