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Продуктовая война: "закрыть Данкверта" или решить проблему?
14.03.2017 18:47 — Новости Экономики | БДГ
МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. А российское ведомство предлагает решение "продуктовой войны", которое, видно, не устраивает официальный Минск.
В течение месяца ведомство передаст собранные документы для проверки в Следственный комитет,
Правда, для предъявления уголовных обвинений нужно установить, был ли причинен ущерб нашим перерабатывающим предприятиям, его размер и кем он был причинен. Об этом заявил начальник главного управления службы БЭП Эдуард Никитин.
МВД располагает сведениями в отношении отдельных должностных лиц Россельхознадзора, которые могли использовать свои служебные полномочия для ограничения продажи белорусской продукции на территории РФ. Также чиновников подозревают в распространении ложной информации, дискредитирующей белорусских производителей,
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Более того, юрист Сергей Балыкин уверен, что в действиях Сергея Данкверта
Россельхознадзор предлагает положить конец "продуктовой войне"
"У белорусской стороны нет повода для таких яростных высказываний, которые демонстрируются на уровне руководства страны. Как раз такие высказывания и являются, на мой взгляд, попыткой оказать на Россию политическое давление, и здесь в качестве инструмента был выбран именно Россельхознадзор. Иными словами, российская надзорная служба - это лишь жертва больших политических игр, которые пытается вести белорусская сторона", - заявила в
"Снисходительность" российской стороны к белорусским поставщикам, о которой прежде заявлял глава Россельхознадзора, Юлия Мелано проиллюстрировала цифрами. Сегодня свыше 670 предприятий Беларуси имеют право поставлять животноводческую продукцию, из них около сотни производители молочной продукции. Россельхознадзор ввел санкции в отношении только 30 предприятий – это примерно 4,5% предприятий, которые поставляют продукцию в РФ. При этом, утверждает чиновница, грузопоток из Беларуси увеличился, хотя количество проверок осталось на прежнем уровне.
"Россельхознадзору не поступало каких-либо "особых" указаний от руководства РФ" насчет усиления контроля за белорусской продукцией, "служба лишь исполняет свои функции надлежащим образом", заявила Юлия Мелано.
Россельхознадзор ожидает "логичных действий от белорусской ветеринарной службы". Предприятия, уличенные в незаконной деятельности или не исполняют требований России, "не должны поставлять свою продукцию в Россию". Именно таким образом, считает Юлия Мелано, можно положить конец "продуктовой войне".
"Россия перешла на сугубо официальный уровень взаимоотношений"
К слову, Россия не намерена пересматривать свою политику по отношению к союзнической Беларуси. "Позиция Данкверта правильная, позиция Россельхознадзора выверенная и защищает государственные устои нашей страны и сельхозпроизводителей", -
- Я думаю, что официильному Минску придется пойти на предложенный вариант решения конфликта (Минск отстраняет от экспорта проблемные предприятия, Россия прекращает проверять каждую партию товара). Когда отношения дружеские, тогда можно рассчитывать на поблажки со стороны Россельхознадзора. Если отношения становятся сугубо официальными, на поблажки рассчитывать не приходится, - считает экономист Лев Марголин. - А техническое состояние белорусских предприятий разное: есть достаточно современные предприятия, способные стабильно обеспечивать качество продукции, а есть старенькие предприятия, для которых это непосильная ноша. Думаю. Рано или позже придется принимать компромиссное решение, либо вал проверок будет только нарастать.
- Удастся ли решить продуктовые противоречия до окончания нефтегазовой войны и других проблем?
- Думаю, нет. В любом случае (есть политическая подоплека или отсутствует) все экономические это комплекс экономических взаимоотношений между Беларусью и Россией. Поэтому все проблемы будут решаться в комплексе. Мне кажется, экономические противоречия не будут разрешены до тех пор, пока не закончится нефтегазовая война.
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МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. А российское ведомство...
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