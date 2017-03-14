﻿ В минском аэропорту задержан первый зампредседателя БСДП (Грамада) Игорь Борисов. 21.by
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В минском аэропорту задержан первый зампредседателя БСДП (Грамада) Игорь Борисов

15.03.2017 00:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Первый заместитель председателя БСДП (Грамада) Игорь Борисов задержан и подвергнут полному досмотру в Национальном аэропорту Минск.

Как сообщил БелаПАН Игорь Борисов, в зоне досмотра его полностью раздели пограничники и таможенники. «Даже трусы заставили снять. Всего раздели, обыскали. Говорят, будто бы я подозреваемый, но не говорят в чем, утверждают, что не обязаны объяснять. Все это тянется уже два часа», — рассказал оппозиционный политик.

Он отметил, что изучается содержимое его ноутбука, флеш-карту забрали на экспертизу. «Пересмотрели все бумаги, ищут экстремизм, пригласили переводчика и постоянно отходят с кем-то консультироваться», — сказал Борисов.

Белорусский оппозиционный политик прилетел в Минск из Швеции, где находился по приглашению Прогрессивного альянса социалистов и демократов — социал-демократической фракции Европейского парламента.

 
Теги: Минск
 
 
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"Говорят, будто бы я подозреваемый, но не говорят в чем, утверждают, что не обязаны объяснять. Все это тянется уже два часа", - рассказал оппозиционный политик.

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