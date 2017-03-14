УКС: объемы ограничены, цены «буксуют»

Единым заказчиком строительства жилья с господдержкой в Бобруйске выступает КУДП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска». Предприятие также осуществляет технический контроль за строительством и оказывает инженерные услуги.

Основными подрядчиками УКСа выступают Бобруйский завод КПД, МДСК и трест № 13.

В прошлом году завершено строительство двух 4-этажных кирпичных жилых домов ЖСК на территории бывшего военного городка в микрорайоне Киселевичи, строящихся с господдержкой. Дома рассчитаны на 32 квартиры, которые сдавались с полной отделкой. Они реализованы по Br860/кв.м. Заказчиком строительства выступил городской УКС, подрядчиком — стройтрест № 13.