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Новостройки Бобруйска: «квадрат» в панельном доме — от $420, таунхауса в кирпичном — $550
15.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
УКС: объемы ограничены, цены «буксуют»
Единым заказчиком строительства жилья с господдержкой в Бобруйске выступает КУДП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска». Предприятие также осуществляет технический контроль за строительством и оказывает инженерные услуги.
Основными подрядчиками УКСа выступают Бобруйский завод КПД, МДСК и трест № 13.
В прошлом году завершено строительство двух 4-этажных кирпичных жилых домов ЖСК на территории бывшего военного городка в микрорайоне Киселевичи, строящихся с господдержкой. Дома рассчитаны на 32 квартиры, которые сдавались с полной отделкой. Они реализованы по Br860/кв.м. Заказчиком строительства выступил городской УКС, подрядчиком — стройтрест № 13.
УКС также выступил заказчиком строительства 4 подобных малоэтажных кирпичных домов в микрорайоне № 7.
В декабре 2016 года сдан в эксплуатацию многоквартирный 2-секционный 9-этажный жилой дом КПД серии БО/9-01 (укороченная) на ул. Крылова, 19, на 72 квартиры. Объект возводился долевым способом на коммерческой основе. Правда, из-за снижения покупательского спроса по коммерческой цене удалось реализовать всего 19 квартир. Квадратный метр гражданам, не нуждающимся в улучшении жилищных условий, обошелся в $460 в эквиваленте. Хотя стоимость квадратного метра на дату выхода проектной декларации для неочередников с рассрочкой оплаты составляла $530/кв.м, а с внесением 100-процентной оплаты — $500/кв.м. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане смогли
Как рассказал Владимир Малятотов, директор КУДП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска», в 2017 году предприятие выступит заказчиком строительства двух жилых домов — социального и на коммерческой основе.
На коммерческой основе начнется строительство 84-квартирного жилого дома с переменной этажностью 5-, 7- и 9 этажей на пересечении улиц Шмидта, 5, и Минской. В доме запроектированы 2- и 3-комнатные квартиры. Подрядчиком выступает Бобруйский завод КПД.
В настоящее время разрабатывается проектная документация. Предполагается, что квартиры в доме будут реализовываться не дороже Br800/кв.м. Это несмотря на то, что строительство объекта обременено сносом бараков.
Жилой комплекс «Олимпийский»
В тихом центре Бобруйска на ул. Социалистической, 197, возводится жилой комплекс «Олимпийский». Заказчиком строительства выступает торгово-производственное унитарное предприятие «Бобруйский дом».
Реализация проекта была начата в 2009 году. Жилой комплекс строится долевым способом, включает в себя 4 очереди строительства и состоит из 9 секций (подъездов). Генподрядными организациями выступают Бобруйский завод КПД и предприятие «Комбинат железобетонных изделий» (КЖИ).
Первая очередь включала строительство 5 секций, вторая — 3 секций. В настоящее время реализуется третья очередь, которая состоит из 2 секций и 3 пусковых комплексов. Первый пусковой комплекс — один подъезд на 28 квартир — сдан в эксплуатацию 31 декабря 2016 года. На сегодняшний день здесь в продаже остались единичные квартиры, которые можно купить по $486/кв.м.
В настоящее время строится дом № 3 на 56 квартир со встроенно-пристроенными офисными помещениями первого пускового комплекса. Цена квадратного метра зависит от месторасположения жилого помещения на этаже и по проектной декларации составляет $515-530 в эквиваленте.
Несмотря на то, что ЖК «Олимпийский» относится к жилью эконом-класса, квартиры в нем пользуются спросом в первую очередь из-за своего месторасположения.
Дом находится в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности расположены школа и детский сад. Рядом — набережная Березины, где можно приятно отдохнуть, гостиница «Турист», санаторий им. Ленина.
На рынок новостроек предложили новинку
В настоящее время ООО «Бобруйский инвестиционный центр» ведутся работы по реконструкции исторического здания 1938 года постройки, где ранее размещался штаб военной базы, под современный комфортный жилой дом на 41 квартиру с двумя офисами.
Фасад трехэтажного дома из красного кирпича будет утеплен снаружи. Квартиры с высотой потолка до 3,05 м сдаются без отделки.
На первом этаже располагаются 13 таунхаусов с индивидуальным входом с улицы, собственной террасой и палисадником площадью от 100 до 180 м.
На втором и третьем этажах находятся одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
На закрытой дворовой территории площадью почти 1 гектар разместятся детская спортивная площадка, велопарковка и зона барбекю.
Дом имеет собственную трансформаторную подстанцию. Жильцы каждой квартиры будут обеспечены парковочными местами на дворовой территории. Дополнительно проектом предусмотрено строительство 12 гостевых мест.
Дом запланирован к сдаче в начале февраля 2018 года. Купить квартиру на втором и третьем этаже можно за $495/кв.м, таунхаус на первом этаже — за $550/кв.м. Часть квартир по договорам долевого строительства реализуется по льготной цене — $450/кв.м.
На период строительства застройщик предоставляет рассрочку платежа.
Партнером заказчика строительства выступает ОАО «Белпромстройбанк», где можно будет получить кредит на строительство квартиры в доме по сниженной процентной ставке.
Фото: Павел Садовский
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Сегодня, чтобы реализовать квартиры в новостройках Бобруйска, застройщикам приходится снижать цены. Виной тому — снижение покупательской активности.
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