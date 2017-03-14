Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник согласовал назначение генеральных директоров ключевых белорусских предприятий нефтяной отрасли.

Как сообщил Sputnik со ссылкой на пресс-службу главы государства, президент согласовал на должность гендиректора ОАО "Нафтан" Александра Демидова, который ранее возглавлял ЗАО "Белорусская нефтяная компания". На должность генерального директора ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" был назначен Виталий Павлов, ранее работавший заместителем главы концерна "Белнефтехим", в ОАО "Гомельтранснефть Дружба" гендиректором должен стать Олег Починок, ранее работавший зампредседателя Гомельского облисполкома.

Примечательно, что Павлов, до поста в Белнефтехиме, был заместителем гендиректора Мозырского НПЗ, курировал на предприятии вопросы экономики, финансов и внешнеэкономической деятельности, а также занимался вопросами обеспечения предприятия сырьем.



© Sputnik/ Заместитель председателя концерна "Белнефтихим" Виталий Павлов

В концерне Павлов также занимался вопросами поставок нефти в Беларусь и экспорта белорусских нефтепродуктов. Теперь выходец с Мозырского НПЗ вновь возвращается на родное предприятие — но уже в более высокой должности.

Демидов был назначен главой БНК в 2012 году, ранее он работал в этой же компании заместителем ее главы, а еще ранее, до 2007 года, был заместителем гендиректора "Нафтана" по коммерческим вопросам. Таким образом, Демидов тоже возвращается, что называется, к родному порогу.

До утверждения всех троих назначенцев на посту руководителей предприятия собраниями акционеров все они будут исполняющими обязанности, однако это простая юридическая формальность.

Главная задача — завершить модернизацию

Как рассказал Демидов журналистам по итогам встречи с президентом, глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки завершить на предприятиях проводимую модернизацию, чтобы там можно было перерабатывать нефть любой марки и из разных стран.

Других подробностей новый глава "Нафтана" не сообщил, однако, исходя из контекста ситуации в нефтяной сфере республики, можно предположить, что перед этим НПЗ также поставлена задача безусловного выполнения основных производственных показателей, в том числе по прибыльности работы.

Новые руководители также должны будут в меру отведенных им полномочий решать вопросы загрузки производственных мощностей своих предприятий и думать о повышении эффективности экспорта белорусского топлива.

Как загрузить заводы?

Белорусские НПЗ работают в условиях дефицита нефти начиная со второго полугодия 2016 года. С начала 2017 года поставки еще более сократились: с января по март Минск получил из РФ только 4 миллиона тонн нефти, что на 2 миллиона тонн меньше квартальной потребности.



© Sputnik Иван Руднев Беларусь во втором квартале получит из РФ только 4 млн тонн нефти

Во втором квартале больше нефти не станет. Дальнейшая ситуация все еще зависит от разрешения нефтегазового спора между РФ и Беларусью.

От уровня загрузки белорусских НПЗ напрямую зависит и экспорт нефтепродуктов, который продолжает оставаться главным донором белорусского бюджета. За 2016 год в стоимостном выражении экспорт сократился примерно на 40%, за январь 2016 года, по предварительным оценкам — вдвое.

По экспертным оценкам, только из-за сокращения поставок российской нефти белорусские НПЗ потеряли в 2016 году около 1,2 миллиарда долларов валютной выручки. Еще 1,65 миллиарда долларов заводы лишились в прошлом году из-за ухудшения ценовой конъюнктуры на экспортных рынках нефтепродуктов.

Пока Беларуси не удается решить вопрос с поставками нефти из альтернативных источников. Если в минувшем году страна закупила танкер нефти в Азербайджане, а в феврале опробовала поставки иранской нефти, то пока о новых планах в этом направлении ничего не слышно.

Поставки нефти по железной дороге для НПЗ нежелательны, поскольку из-за высоких железнодорожных тарифов ведут к удорожанию себестоимости сырья.

Растущие убытки

Следует также отметить, что белорусские НПЗ весь минувший год работали в условиях практически двойного шока — помимо сокращения поставок нефти и налогового маневра в РФ, они также испытывали сложности в связи с продолжающимся ухудшением мировой конъюнктуры на нефтяном рынке.

И если в 2015 году и МНПЗ, и "Нафтан" смогли увеличить объем переработки нефти более чем на 3% до 23 миллионов тонн, то в 2016 году объем переработки составил всего около 18,6 миллиона тонн, с учетом закупленного танкера азербайджанской нефти, что на 19% ниже 2015 года.

На "Нафтане" будет особенно сложно

Стоит также вспомнить и о том, в каких обстоятельствах покинул свой пост прежний директор этого белорусского НПЗ Владимир Третьяков . Он был освобожден от занимаемой должности прямо во время визита на завод главы Администрации президента Натальи Кочановой.

"К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как "Нафтан". Поэтому и принято такое решение", — сказала Кочанова, поясняя свое решение.

Как пояснили Sputnik в концерне "Белнефтехим", основные претензии к Третьякову на посту гендиректора "Нафтана" были связаны с невыполнением сроков модернизации предприятия и неудовлетворительными экономическими показателями.



© Sputnik Андрей Александров Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан"

Там отметили, что "Нафтан" занимался реализацией программы модернизации основных технологических мощностей. Программа развития предприятия рассчитана на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. В концерне обратили внимание, что за 2011-2015 годы в развитие "Нафтана" было вложено более 1,2 миллиарда долларов, масштабные инвестиции осуществлялись и в 2016 году. Сейчас предприятие реализует крупнейший проект программы — строительство установки замедленного коксования тяжелых нефтяных остатков. Этот проект должен полностью решить вопрос использования продуктов переработки нефти, что в условиях продолжающегося "налогового маневра" позволит повысить экономику белорусской нефтепереработки.

Все эти вопросы предстоит решать новому гендиректору предприятия Александру Демидову.

Мозырский НПЗ ранее рассчитывал до конца 2017 года реализовать свой самый масштабный инвестпроект по вводу в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков стоимостью около 1,47 миллиарда долларов, в 2016 году столкнулся с трудностями при финансировании проекта, и срок ввода в эксплуатацию объекта пришлось перенести на 2019 год. Теперь эти вопросы предстоит решать Виталию Павлову.

Чистое поле после коррупции

Новый гендиректор "Гомельтранснефти" Олег Починок пришел на эту должность на смену Сергею Сосновскому, который был задержан КГБ с поличным при получении взятки. Об этом стало известно примерно месяц назад.



© Sputnik / Мария Амелина Бывший генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть" Сергей Сосновский задержан КГБ

Сосновский был уволен с должности генерального директора ОАО "Гомельтранснефть" в начале февраля. С начала февраля, после того, как Сосновский был освобожден от занимаемой должности, исполняющим обязанности гендиректора ОАО был назначен Павел Карпович, который на протяжении последних десяти лет он был заместителем гендиректора и курировал в том числе вопросы транзита нефти и технического состояния белорусского участка магистрального трубопровода "Дружба".