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Москва ограничила поставки российских нефтепродуктов в Беларусь
15.03.2017 09:48 — Новости Экономики | Tut.by
Ряду российских нефтяных компаний велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь. Об этом TUT.BY сообщили два трейдера и подтвердил профильный чиновник.
В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских компаний «в связи с наличием большого объема мощностей переработки нефти в Беларуси», пересказали белорусские бизнесмены, знакомые с копией письма Минэнерго. «Мы закупали там дизель, потому что это экономически целесообразно. Здесь дороже выходит. Но Москва не разрешила продавать белорусам», — сказал белорусский бизнесмен. «Ранее ни для кого не было секретом, что весомая доля дизеля на белорусских АЗС — производства России. Белорусские нефтепродукты шли в Украину и на Запад, это более премиальный бизнес и требует одобрения сверху. Мы туда не лезли», — добавил еще один собеседник. Получить комментарий в Минэнерго РФ не удалось.
На днях в СМИ появилась информация о прекращении поставок российского дизельного топлива в Украину. По данным «
Год назад российские компании «Газпром нефть» и «Татнефть», имеющие в Беларуси свои сети АЗС,
В январе 2017 года Беларусь отгрузила в Россию менее 2 тыс. тонн нефтепродуктов, свидетельствуют предварительные статданные о результатах внешней торговли товарами, сообщает БелаПАН. За аналогичный месяц 2016 года в Россию было поставлено почти 40 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов, а в январе 2015 года — более 100 тыс. тонн. В 2016 году объем реализации белорусских нефтепродуктов в России составил 268,2 тыс. тонн и снизился по сравнению с уровнем 2015 года более чем в 3 раза. Изначально предполагалось, что Беларусь поставит в 2016 году России 1 млн тонн бензина, однако белорусское правительство в начале прошлого года заявило, что ценовые условия поставок топлива на российский рынок Беларуси невыгодны.
Из-за газового спора в 2016 году поставки российской нефти в Беларусь снизились с обещанных 24 млн тонн до 18,5 млн тонн. Месяц назад Александр Лукашенко говорил, что РФ угрожала снизить поставки «до 12 млн тонн». В первом квартале Россия планировала
Беларусь в год добывает около 1,6 млн тонн своей нефти, которая целиком экспортируется.
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В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских...
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