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Базовая арендная величина вырастет с 1 апреля до 15,2 рублей
15.03.2017 10:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится на 1,6 рубля и составит 15,2 рубля.
Такое решение закреплено постановлением Совета министров №182от 7 марта 2017 года, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
В настоящее время базовая арендная величина составляет 13,6 рублей. Таким образом, с 1 апреля она вырастет на 1,6 рубля. В последний раз базовая арендная величина менялась в марте 2016 года.
Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности предприятий с долей государства более 50%, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.
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Этот норматив применяется при расчете арендной платы площадей, находящихся в госсобственности, а также при аренде машино-мест. Сейчас она составляет 13,6 рублей.
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