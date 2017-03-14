МИНСК, 15 мар — Sputnik. Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится на 1,6 рубля и составит 15,2 рубля.

Такое решение закреплено постановлением Совета министров №182от 7 марта 2017 года, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

В настоящее время базовая арендная величина составляет 13,6 рублей. Таким образом, с 1 апреля она вырастет на 1,6 рубля. В последний раз базовая арендная величина менялась в марте 2016 года.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности предприятий с долей государства более 50%, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.