МИНСК, 15 мар — Sputnik. Министерство энергетики России своим письмом рекомендовало ряду российских нефтяных компаний, имеющих сети АЗС в Беларуси, ограничить поставки крупных партий дизтоплива для этих автозаправок, сообщили Sputnik несколько источников в нефтяной отрасли и представители белорусских трейдерских компаний.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: что стоит за "копеечным" подорожанием топлива

В Беларуси ряд российских нефтекомпаний — Лукойл, Газпром нефть, Татнефть и другие — имеют собственные сети АЗС. В последнее время они предпочитают завозить для реализации там дизтопливо из России. В 2016 году также в небольших количествах ввозились и автобензины. Это выгодно для российских компаний, поскольку поставки в Беларусь — это поставки в рамках ЕАЭС, они не считаются экспортом, и экспортную пошлину уплачивать не нужно. Кроме того, белорусский рынок является более премиальным по сравнению с российским.

"В своем письме, которое было направлено ряду российских нефтяных компаний, работающих на розничном рынке в Беларуси, Минэнерго РФ отмечает, что считает нецелесообразным поставки в Беларусь дизтоплива в больших объемах, так как в республике наличествует большой объем мощностей по переработке нефти", — пояснили Sputnik источники.

Примечательно, что с 8 февраля РФ прекратила поставки дизтоплива в Украину. В Минэнерго РФ тогда отмечали, что у России нет межправсоглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и в Украину, поставки дизтоплива по трубе ведут компании, исходя из своей экономической выгоды.

До недавнего времени дизтопливо из России на Украину по трубопроводам поставляла одна "Роснефть". Однако в феврале она не оформила необходимые документы на прокачку и не возобновила поставки в марте.

Вместе с тем "Роснефть" все же поставляет дизтопливо на Украину, только из Беларуси, предположил в беседе с РИА Новости тогда источник в российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Следует также отметить, что прекращение поставок российского дизтоплива в Беларусь произошло на фоне общего сокращения поставок российской нефти в Беларусь — до 4 миллионов тонн в первом и во втором квартале. Это на 2 миллиона тонн меньше квартальной потребности.

Таким образом, чтобы наполнить внутренний рынок, белорусские НПЗ будут вынуждены еще более сократить экспорт. Между тем, продажи внутри страны далеко не так рентабельны, как экспортные отгрузки.

В последний раз поставки нефтепродуктов из РФ в Беларусь приостанавливались в минувшем году — тогда прекратили поставки Газпром нефть и Татнефть.