Ежегодно в январе спрос на квартиры в Минске достигает своих минимальных показателей, после чего активность покупателей начинает возвращаться к норме. Возврат этот может длиться от 2 до 6 месяцев – всё зависит экономической ситуации и конъюнктуры рынка. На данный момент всё идёт к тому, что уже в марте спрос вернётся в диапазон 900-1000 зарегистрированных сделок купли-продажи.

По сравнению с январём спрос увеличился на 30,9%. Цифра внушительная, но подобный “отскок” в феврале мы наблюдаем каждый год. Важно, что рынок пока идёт по графику прошлого года с небольшим превышением: за 2 месяца 2017 года купили 1524 квартиры (цифра ещё будет уточняться), а за аналогичный период прошлого года – 1426 квартир.

Соответствовать уровню 2016 года в марте будет уже сложно - тогда в сделках фигурировали сразу 1134 квартиры. О том, что сейчас их будет меньше, косвенно свидетельствует динамика предложения. В 2016 году за первый месяц весны предложение сократилось на 4,1%, а в первой половине нынешнего марта оно пока увеличивается (+0,6%).

Что касается февраля, то за последний зимний месяц квартир на рынке стало больше на 2,6%.



