— Зачастую заказчики видят в своем новом интерьере редкие, антикварные элементы, а на стадии реализации просят подобрать что-нибудь подешевле, — отмечают дизайнеры. — Так что просчет стоимости мебели и декора может быть только приблизительный. Мы не ставим ультиматум: «Bсе должно быть, как в проекте». Мы обслуживаем обычных людей и берем за это обычные деньги. Надо заменить обои на более дешевые — найдем замену.

Начало работ и детальная смета

Для начала подсчитаем смету на работу дизайнеров. Стоимость разработки всех чертежей — с электрикой, сантехникой, расстановкой мебели и перепланировкой составила $500. Разработка дизайнерских решений для каждого помещения и их визуализация, которая, в зависимости от желания клиента, может поменяться 2-3 раза, обошлась в $750. Еще одна статья расходов — авторский надзор, за него заказчик заплатил еще $750. Что такое «авторский надзор» и зачем он нужен, объясняет Юрий Боровик:

— Мы осуществляем подбор материалов и контроль выполненных работ. Это выгодно для заказчиков даже с материальной точки зрения. Ведь наши подрядчики и поставщики материалов сотрудничают с нами на более выгодных условиях, чем напрямую с заказчиком. Около 15% мы экономим на цене и доставке, около 10% — на стоимости работ. Кроме того, мы следим за тем, чтобы все было, как на визуализациях. Я — дизайнер, и знаю, где взять штукатурку, мебель, освещение, заложенное в проекте, и сделать все это по максимально выгодной цене для заказчика.



