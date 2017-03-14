МИНСК, 15 мар — Sputnik. Ставка рефинансирования Национального банка Беларуси с 15 марта снижена на один процентный пункт — с 16 до 15% годовых.



© Sputnik / Виктор Толочко Ставка рефинансирования вновь снижается: зачем Нацбанк это делает?

Такое решение приняло правление регулятора. В предыдущий раз банк уменьшал ставку месяц назад: с 15 февраля она была снижена также на один процентный пункт — с 17 до 16%. Также с 15 марта снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков — с 20 до 18% годовых, и ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 11 до 10%.

"Очередное в текущем году снижение процентных ставок стало возможным в связи с замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках", — сообщили в Нацбанке, поясняя решение о снижении ставок.Там отметили, что инфляция продолжает снижаться, и ее замедление происходит более значительными темпами, чем ожидалось ранее.

Прирост потребительских цен, по обновленной оценке, в феврале-апреле 2017 года не превысит 8% в годовом выражении.Усиление тенденции замедления инфляции связано с укреплением белорусского рубля в январе-феврале 2017 года, которое обусловлено значимым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке.

Чистое предложение валюты сформировалось в основном за счет продажи валюты населением на фоне сбалансированности операций субъектов хозяйствования. Складывающиеся монетарные условия остаются базовым фактором, сдерживающим инфляцию. Средняя широкая денежная масса в феврале 2017 года по отношению к февралю 2016 года увеличилась на 1% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). На депозитном рынке сохраняется положительная динамика вкладов населения в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности в реальном выражении.

Дальнейшее замедление инфляционных процессов, а также сохранение позитивных тенденций на валютном и депозитном рынках позволит сохранить в ближайшие месяцы направленность процентной политики на снижение процентных ставок в экономике, отметили в Нацбанке.

Sputnik подготовил инфографику, в которой проследил, как менялась ставка рефинансирования на протяжении всей истории суверенной Беларуси — с 1991 года по настоящее время.