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Ставка рефинансирования снижена до 15% годовых
15.03.2017 10:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такое решение приняло правление регулятора. В предыдущий раз банк уменьшал ставку месяц назад: с 15 февраля она была снижена также на один процентный пункт — с 17 до 16%. Также с 15 марта снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков — с 20 до 18% годовых, и ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 11 до 10%.
"Очередное в текущем году снижение процентных ставок стало возможным в связи с замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках", — сообщили в Нацбанке, поясняя решение о снижении ставок.Там отметили, что инфляция продолжает снижаться, и ее замедление происходит более значительными темпами, чем ожидалось ранее.
Прирост потребительских цен, по обновленной оценке, в феврале-апреле 2017 года не превысит 8% в годовом выражении.Усиление тенденции замедления инфляции связано с укреплением белорусского рубля в январе-феврале 2017 года, которое обусловлено значимым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке.
Чистое предложение валюты сформировалось в основном за счет продажи валюты населением на фоне сбалансированности операций субъектов хозяйствования. Складывающиеся монетарные условия остаются базовым фактором, сдерживающим инфляцию. Средняя широкая денежная масса в феврале 2017 года по отношению к февралю 2016 года увеличилась на 1% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). На депозитном рынке сохраняется положительная динамика вкладов населения в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности в реальном выражении.
Дальнейшее замедление инфляционных процессов, а также сохранение позитивных тенденций на валютном и депозитном рынках позволит сохранить в ближайшие месяцы направленность процентной политики на снижение процентных ставок в экономике, отметили в Нацбанке.
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Также снижены ставки по операциям поддержки и изъятия банковской ликвидности. Снижение ставок стало возможным благодаря замедлению инфляции.
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