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В Москве задержан шеф-редактор агентства "Регнум" белорус Юрий Баранчик

15.03.2017 10:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Ночью 15 марта в Москве был задержан гражданин Беларуси, шеф-редактор агентства «Регнум» Юрий Баранчик. Об этом сообщает агентство «Регнум».


Юрий Баранчик. Скриншот из эфира ТВЦ

В агентстве предполагают, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей. Отмечается, что Минск «с начала декабря 2016 года ведет политическое преследование авторов и сотрудников агентства „Регнум“ по надуманным обвинениям в „разжигании межнациональной розни“, по которым им грозит до 12 лет заключения».

В «Регнуме» также подчеркнули, что к задержанному Баранчику не пускают адвоката.

Напомним, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент «Регнум», главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.

Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в «принудительной белоруссизации».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В агентстве предполагает, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей.

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