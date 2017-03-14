Ночью 15 марта в Москве был задержан гражданин Беларуси, шеф-редактор агентства «Регнум» Юрий Баранчик. Об этом сообщает агентство «Регнум».



Юрий Баранчик. Скриншот из эфира ТВЦ

В агентстве предполагают, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей. Отмечается, что Минск «с начала декабря 2016 года ведет политическое преследование авторов и сотрудников агентства „Регнум“ по надуманным обвинениям в „разжигании межнациональной розни“, по которым им грозит до 12 лет заключения».

В «Регнуме» также подчеркнули, что к задержанному Баранчику не пускают адвоката.

Напомним, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент «Регнум», главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.

Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в «принудительной белоруссизации» .