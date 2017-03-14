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В Москве задержан шеф-редактор агентства "Регнум" белорус Юрий Баранчик
15.03.2017 10:58 — Новости Экономики | Tut.by
Ночью 15 марта в Москве был задержан гражданин Беларуси, шеф-редактор агентства «Регнум» Юрий Баранчик. Об этом сообщает агентство «Регнум».
В агентстве предполагают, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей. Отмечается, что Минск «с начала декабря 2016 года ведет политическое преследование авторов и сотрудников агентства „Регнум“ по надуманным обвинениям в „разжигании межнациональной розни“, по которым им грозит до 12 лет заключения».
В «Регнуме» также подчеркнули, что к задержанному Баранчику не пускают адвоката.
Напомним, в начале декабря Следственный комитет
Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.
Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в
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В агентстве предполагает, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей.
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