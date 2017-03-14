Проект указа президента о системном сокращении количества административных процедур подготовлен в Беларуси. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сегодня на заседании рабочей подгруппы по системному сокращению количества административных процедур и лицензируемых видов деятельности.



Василий Матюшевский. Фото: пресс-служба правительства

Как пояснил Василий Матюшевский, суть сегодняшней встречи в правительстве — обсудить проект указа для его дальнейшей отработки заинтересованными министерствами, ведомствами и бизнесом. Основная цель указа — оптимизация и сокращение административных процедур. Документ предварительно получил название «О системном сокращении количества административных процедур», однако в нем идет речь не только о самом сокращении, обратил внимание первый вице-премьер.

«За последнее время рабочая группа во главе с Ириной Костевич проделала очень значительную работу. Уже есть предложения по сокращению 21 процедуры. Не менее важно и то, что предложены несколько иные подходы к работе, связанной с жизненным циклом административных процедур. Эти предложения формализованы в проекте указа главы государства», — отметил Василий Матюшевский.

О деталях обсуждаемого документа рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, которая до этого работала в должности замминистра экономики и курировала работу по сокращению количества админпроцедур. Ирина Костевич напомнила, что осуществление административных процедур регулируется рядом нормативных правовых актов — сейчас всю эту информацию предлагается аккумулировать в одном указе. «Мы весь 2016 год работали над сокращением админпроцедур, и это было достаточно сложным, поскольку не все предложения бизнеса были поддержаны рядом органов госуправления. За 2016 и два месяца 2017 года мы сократили 41 административную процедуру, но при этом приросли новыми», — констатировала министр.

«Чтобы провести действительно системную работу, нужно заставить каждый орган госуправления отработать свои административные процедуры и внести предложения по их отмене или сохранению. Если мы говорим, что процедура нужна, то ее нужно упростить — это касается пакета подаваемых документов, сроков прохождения и стоимости админпроцедур», — отметила она.

Таким образом предлагается провести инвентаризацию каждой административной процедуры. «Если госорган не проведет работу для перенесения админпродедуры в проект указа Президента, то она потеряет свою юридическую силу. Если госорган говорит о том, что процедуру нужно сохранить, он должен доказать такую необходимость. Это очень сложная и масштабная работа, но ее необходимо сделать», — убеждена Ирина Костевич.

Чтобы работа по сокращению количества админпроцедур была действительно эффективной, предлагается ввести в их отношении принцип: одну вводишь — две отменяешь. «С 2012 года введено более 200 административных процедур вместо поэтапного сокращения и снижения нагрузки на бизнес. Поэтому предлагаем ввести довольно, на мой взгляд, жесткий принцип: одну вводишь — две отменяешь. Такой своего рода шлагбаум должен быть, чтобы регулировать количество административных процедур», — пояснила Ирина Костевич.

Принципиально важным министр назвала создание реестра административных процедур. Предполагается также создать сервис, который аккумулирует всю информацию об административных процедурах — куда необходимо обращаться бизнесу для их выполнения, в какие сроки и т.д. Большинство админпроцедур из реестра переведут в электронный вид — к 2020 году таких процедур должно быть 75%.

В целом работа по совершенствованию контрольной деятельности и исключению излишних требований, предъявляемых к бизнесу, в самом разгаре, пояснили журналистам представители Минэкономики и бизнес-сообщества, которые участвуют в заседании подгруппы в правительстве. Все тематические подгруппы готовятся передать аккумулированные предложения в основную рабочую группу.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов обратил внимание, что об объеме работы говорит уже то, что деловое сообщество подготовило более 500 страниц предложений. «Это инициативы разного уровня. Деловое сообщество проявляет очень большую активность и заинтересованность, к этой работе подключились и регионы, — пояснил он. — Самые больные для бизнеса вопросы, которые будут решаться в новых документах, — это контрольно-надзорная деятельность, штрафы». Так, бизнес предлагает ускорить принятие нового КоАП, в котором ответственность за экономические правонарушения будет определяться с учетом степени тяжести правонарушения, общественной опасности.

Директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц отметил, что главной задачей остается радикальное снижение нагрузки на бизнес. «Надо максимально убрать административное бремя, которое не приносит пользы ни бизнесу, ни государству, ни в целом экономике страны. Работа по совершенствованию процедур лицензирования, технических регламентов ведется постоянно, но сейчас мы наблюдаем по сути беспрецедентную работу по своим масштабам госорганов по пересмотру нагрузки на бизнес», — сказал он.

Что касается сроков, то к 20 марта предложения всех подгрупп должны быть собраны и переданы в основную группу, которая и рассмотрит наработки. «Общая картина нашей работы будет ясна к 20 марта. Некоторые требования будут отменяться, определенные процедуры предлагается существенно упростить, перевести их из категории обязательных в добровольные. Представители Минэкономики входят в большинство созданных подгрупп, и уже сейчас можно сказать о действительно радикальных подходах для снижения нагрузки на бизнес», — резюмировал Петр Арушаньянц.