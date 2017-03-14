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ВВП Беларуси за январь-февраль сократился на 1%
15.03.2017 11:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. ВВП Беларуси в январе-феврале 2017 года составил, согласно первой оценке, 14,8 миллиардов рублей в текущих ценах, сообщили Sputnik в Национальном статистическом комитете.
© Фото: www.pexels.com
По данным Белстата, в сопоставимых ценах он сократился на 1% по сравнению с январем-февралем 2016 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,9%.
Как свидетельствуют данные Белстата, по итогам января-февраля 2017 года рецессия в белорусской экономике усугубилась: для сравнения, в январе ВВП показал сокращение только на 0,5%.
Правительство республики рассчитывает, что в первом полугодии рост ВВП страны составит 0,2%, а по итогам 2017 года — 1,7%.
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В сопоставимых ценах, согласно первой оценке, объем внутреннего валового продукта составил 14,8 миллиардов рублей.
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