МИНСК, 15 мар — Sputnik. ВВП Беларуси в январе-феврале 2017 года составил, согласно первой оценке, 14,8 миллиардов рублей в текущих ценах, сообщили Sputnik в Национальном статистическом комитете.

По данным Белстата, в сопоставимых ценах он сократился на 1% по сравнению с январем-февралем 2016 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,9%.

Как свидетельствуют данные Белстата, по итогам января-февраля 2017 года рецессия в белорусской экономике усугубилась: для сравнения, в январе ВВП показал сокращение только на 0,5%.

Правительство республики рассчитывает, что в первом полугодии рост ВВП страны составит 0,2%, а по итогам 2017 года — 1,7%.