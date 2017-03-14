Цена перестанет быть решающим фактором при проведении тендеров. Сейчас же руководители, которые уже на стадии торгов учитывают итоговую стоимость товара с учетом эффективности и гарантийного обслуживания, рискуют нарушить закон. История директора Витебской бройлерной птицефабрики Анны Шарейко может быть примером. Депутаты в среду обсудили изменения в законодательство о госзакупках.



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Сегодня стоимость товара — это ключевой момент для выбора поставщика. И на торгах цена — это до 40% успеха сделки.

— Есть случаи, когда, гонясь за минимальной ценой, страдает качество, — признал пробел в действующих нормах зампредседателя постоянной парламентской комиссии по экономической политике Алексей Сокол. — Субъекты хозяйствования просили, чтобы для каждой закупки критерии оценки были разные: для простого товара вес цены будет больше, для высокотехнологичного — меньше.

После того, как депутаты примут изменения во втором чтении, в Беларуси появится единая государственная информационная автоматизированная система госзакупок. По сути это своеобразный интернет-магазин для предприятий и организаций со списком всех продавцов, покупателей и товаров.

На этой бирже покупателям будет проще находить то, что им нужно, а контролирующим органам легче следить за тем, на что идут государственные деньги.

Там же появится реестр недобросовестных поставщиков. Чтобы исключить коррупцию, покупателей обяжут вносить туда своих партнеров, нарушивших условия договора. После этого продавца на два года отстранят от рынка госзакупок.

— Изменения направлены на развитие свободной конкуренции, минимизацию коррупции и обеспечение эффективности госрасходов, — объяснил Алексей Сокол. — Например, до 62 позиций сужен список закупок из одного источника. Сейчас их больше 80.

Еще больше будут контролировать конкурсную документацию и участников торгов. Любые аффилированные структуры в одном тендере окажутся вне закона, а сделки признаны незаконными.

Глава парламентской комиссии по экономической политике Владислав Щепов также считает необходимым отказаться от любой монополии и преференций, в том числе по региональному принципу. Это когда организации, например, Бреста покупают товары у поставщиков из своей области в ущерб другим критериям.

— Любая монополия — это высокие цены, низкое качество и отсутствие конкуренции, — считает Владислав Щепов.