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ВВП Беларуси вместо роста продолжает снижаться
15.03.2017 11:53 — Новости Экономики | БДГ
Валовой внутренний продукт Беларуси несмотря не желает подчиняться планам и прогнозам белорусских властей и упорно вместо роста сокращается.
Об этом свидетельствуют
Так, согласно первой оценке в январе-феврале 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 14,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню января-февраля 2016 года. Таким образом, он сократился на 1%.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 107,9%.
Напомним, что очередной год экономика Беларуси начала с падения: ВВП в январе 2017-го
В 2017 году власти страны
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Валовой внутренний продукт Беларуси несмотря не желает подчиняться планам и прогнозам белорусских властей и упорно вместо роста сокращается.
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