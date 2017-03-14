Валовой внутренний продукт Беларуси несмотря не желает подчиняться планам и прогнозам белорусских властей и упорно вместо роста сокращается.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета .

Так, согласно первой оценке в январе-феврале 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 14,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню января-февраля 2016 года. Таким образом, он сократился на 1%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 107,9%.

Напомним, что очередной год экономика Беларуси начала с падения: ВВП в январе 2017-го оказался меньше , чем в январе 2016-го, на 0,5%. Такой маленький «минус» - результат низкой сравнительной базы: 3 предыдущих года январский показатель также был минусовым - и в 2016-м, и в 2015-м, и в 2014-м. Суммарное же падение за это время составило 6,7% (январь 2017-го к январю 2013-го).