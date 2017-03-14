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В Гомеле милиционеры задержали активиста ОГП Владимира Непомнящего

15.03.2017 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Утром 15 марта в областном центре задержали активиста Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих, сообщает БелаПАН.


Мужчину доставили в Центральный РОВД Гомеля, где составили протокол за хулиганство.

Накануне в отношении Непомнящих был составлен протокол за участие в «Марше нетунеядцев» в Рогачеве 12 марта, а еще раньше на него завели административное дело за участие в аналогичной акции, которая прошла в Гомеле 19 февраля.

14 марта в Гомеле милиционеры составили несколько административных протоколов за незаконное изготовление продукции СМИ и участии в несанкционированном массовом мероприятии «Марше нетунеядцев» в отношении двух журналистов-фрилансеров Ларисы Щиряковой и Евгения Меркиса, активистов ОГП Натальи Щукиной, Аллы Романчик и правозащитника Анатолия Поплавного.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчину доставили в Центральный РОВД Гомеля, где составили протокол за хулиганство.

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