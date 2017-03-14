В Березе снова задержан активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанов.





14 марта около 20.20 домой к Кабанову пришли сотрудники милиции и заявили, что он должен дать пояснения по поводу участия в акции против декрета «о тунеядцах» 5 марта в Бресте, сообщила БелаПАН правозащитница Тамара Щепеткина.

Кабанова доставили в Березовский РОВД, где на него составили протокол по ст. 23.34 КоАП и поместили в изолятор временного содержания.

«Сегодня его будут судить. Я уверена, Кабанова приговорят к административному аресту, чтобы он не смог принять участия в акции протеста в Минске сегодня и 25 марта», — заявила Щепеткина.

Как ранее сообщалось, 9 марта судом Березовского района Кабанов был осужден на пять суток ареста за участие в акции против декрета «о тунеядцах» 26 февраля в Бресте. 13 марта около 21.00 он вышел на свободу.

За участие в этой акции сотрудники милиции задержали Кабанова в Березе по месту жительства вечером 5 марта и доставили в Березовский РОВД. Там активисту предъявили составленный на него в Ленинском РОВД Бреста протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии и поместили в изолятор временного содержания. Оттуда 6 марта Кабанова доставили в суд Березовского района для рассмотрения материалов административного дела. Задержанный заявил ходатайство о предоставлении адвоката и времени на ознакомление с материалами дела. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 9 марта. Ранее, 1 марта, в Березовском РОВД активист отказался давать пояснения об участии в акции.