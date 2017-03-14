Председатель Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев получил 15 суток административног ареста. Судья Ирина Ланчева отказала Шанцеву в присутствии на заседании зрителей и свидетелей, а сам процесс длился 2 часа, сообщает mspring.online .



Фото: mspring. online

Владимира Шанцева милиция первым назвала организатором «Марша нетунеядцев» в Могилеве 19 февраля. Ему вручили повестку в Ленинский РОВД днем 27 февраля на рабочем месте. В РОВД в отношении него составили протокол об административном правонарушении и протокол опроса.

Еще одним организатором несанкционированной властями акции милиция назвала координатора могилевской БХД Олега Аксёнова. В отношении него также составили протокол.

Административные дела против Шанцева и Аксёнова уже передавали в суд, однако тот возвратил их в РОВД на доработку, пояснил TUT.BY правозащитники Борис Бухель.



Владимир Шанцев на «Марше нетунеядцев» в Могилеве 19 февраля. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Вчера, 14 марта, утром Аксёнова милиция забрала из дома, сопроводила в РОВД, а после — в суд, где его приговорили к 15 суткам ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

Шанцева вызвали в милицию днем 14 марта. Из Ленинского РОВД его отвезли в ИВС, где он провел ночь. Суд над Шанцевым состоялся утром 15 марта, однако никто не смог попасть на процесс.

Группа журналистов и правозащитников дежурила около суда еще до его открытия, рассказал TUT.BY Борис Бухель. Однако Шанцева либо привезли раньше, либо ввели в здание суда с заднего хода.

Журналисты и правозащитники увидели лишь, как Шанцева выводили из здания, чтобы увезти на гражданской машине. Он успел коротко сообщить, что утром его забрали из ИВС и быстро доставили в суд. Милиционеры не препятствовали съемкам и вопросам журналистов.

Правозащитник Алексей Колчин попытался выяснить у председателя суда Ленинского района Галины Кужелевой, почему Шанцева судили тайно. На это она ответила, что материалы на сегодняшний суд поступили еще вечером 14 марта, но при этом она не знает, почему политика судили в такой секретности. В расписании судов административный процесс по делу Шанцева также не значится.