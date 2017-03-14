Уникальный арт-проект, собравший работы современных художников из 27 европейских стран, в конце минувшего года ставший одним из ярких событий культурной жизни Минска, отправился в путешествие по странам Европы. Первая остановка – в Москве.

Выставочный проект, реализуемый Министерством иностранных дел Республики Беларусь, Посольством Республики Беларусь во Франции и Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации проходит под официальным патронажем ЮНЕСКО. Это подчеркивает его международное гуманитарное значение. Уникальность выставки в том, что впервые Минск выступает центром единения представителей современного искусства европейских стран.

Идея выставки родилась в непростой период обострения политических и социальных конфликтов в мире. Авторы идеи – белорусский художник, ученик народного художника СССР и Беларуси Михаила Савицкого, Виктор Альшевский и Посол Беларуси во Франции Павел Латушко. От рождения идеи до ее воплощения прошло менее года, огромную роль в организации арт-проекта сыграла слаженная работа дипломатических представительств Беларуси в европейских странах и Министерства иностранных дел.

В декабре 2016 года выставка стартовала в Минске и вызвала большой интерес у минчан и гостей города. На экспозицию приходили люди разных возрастов и профессий, в минской галерее Савицкого отметили рекордную для такого рода экспозиций посещаемость. Выставка в Минске опровергла стереотипы о недоступности современного искусства широкому кругу людей – в составе экспозиции каждый посетитель мог найти понятные и интересные ему работы, яркие и запоминающиеся картины.

Успех выставочного проекта вдохновил его создателей и авторов на продолжение проекта, и теперь экспозиция начинает свое путешествие по странам Европы. Первая остановка – в Москве, где в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации экспозиция будет работать в течение ближайших нескольких недель.

Минск, ставший в последние годы одной из самых активных переговорных площадок по урегулированию международных конфликтов в европейском регионе, принимает на себя сегодня и роль центра культурной дипломатии.

«Беларусь – страна, которая находится на перекрестке дорог, соединяющих Европу и Азию, страна, которая всегда стремилась содействовать миру и добрососедству в нашем регионе. Мы выступаем за развитие доброжелательных отношений с другими странами мира независимо от их географического местоположения и длины границ, с уважением относимся к нашим партнерам и рассчитываем на соответствующее отношение к Беларуси с их стороны», – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Художники, представляющие свои работы на выставке «От Лиссабона через Минск до Владивостока» - это как признанные и опытные мэтры современного искусства, так и молодые, но уже очень известные в своих странах мастера. Так, Российскую Федерацию в экспозиции представляют три работы президента Российской академии художеств профессора Зураба Церетели.

«Масштаб арт-проекта — это исследование, интеллектуальное путешествие и создание нового информационного пространства через столицы мира; это стремление увидеть, сопоставить и осмыслить само явление духовной культуры каждой столицы, каждого государства, каждого авторского проекта; это желание постичь высшее единство нашего собственного духа», – так комментирует концепцию выставки ее куратор и участник от Беларуси, художник Виктор Альшевский.

В планах организаторов выставки – дальнейшее путешествие по странам Европы. Ближайшие города, где будет представлена экспозиция, – Астана, далее выставка продолжит свой путь в западном направлении и завершит его в Лиссабоне.

Значительную поддержку арт-проекту «От Лиссабона через Минск до Владивостока» оказал отечественный бизнес, что уже стало в Беларуси доброй традицией. Генеральным партнером проекта стал «Приорбанк».

Временный поверенный в делах Португальской Республики в Российской Федерации Паулу Сантуш

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Василий Небензя

Зураб Константинович Церетели

Небензя, Саркисян, Петришенко, Альшевский

Петришенко, Церетели, Рапота

Посол Чехии в России, первый летчик-космонавт Чехословакии, Владимир Ремек

Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян

Художник Виктор Альшевский

Чрезвычайный и Полномочный Посол РБ в РФ Игорь Петришенко

Выставка будет проходить в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации (г. Москва, ул. Маросейка, 17/6) с 14 марта по 3 апреля 2017 года.