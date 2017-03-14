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Лукашенко рад решению ЕБРР работать с госсектором Беларуси

15.03.2017 13:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Взаимодействие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с государственным сектором экономики Беларуси даст хорошие результаты, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннеттом.

До 2016 года ЕБРР категорически отказывался кредитовать проекты в госсекторе Беларуси и был согласен на сотрудничество по проектам только в частном бизнесе и муниципальной сфере. В минувшем году банк принял новую стратегию до 2019 года, в которой этот подход был отменен.

Лукашенко рад решению ЕБРР работать с госсектором Беларуси
© European Bank for Reconstruction and Development
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"Беларусь как полноправный член Европейского банка реконструкции и развития всегда выступала против ненужных барьеров, особых подходов и других факторов, которые сдерживают наше сотрудничество и взаимопонимание. Такую платформу сейчас мы имеем", — сказал Лукашенко во вторник в Минске. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в рамках нынешней стратегии мы сможем более широко взаимодействовать в сфере государственного сектора, что, по его мнению, даст хорошие результаты и откроет новые перспективы. "Развитие всех форм собственности, в том числе и государственного, и частного сектора, — это наш приоритет в Беларуси. И я вам благодарен, что вы это понимаете, и у вас нет никаких предубеждений против этого", — сказал белорусский президент.

Лукашенко обратил внимание, что Беларусь взаимодействует с ЕБРР уже более 20 лет и результаты этого сотрудничества существенны. "За это время в белорусскую экономику привлечены немалые денежные средства. Эти инвестиции осуществлены в самые перспективные и ныне успешные проекты", — подчеркнул президент.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске всегда выступали против ненужных барьеров и особых подходов, которые сдерживают сотрудничество, и благодарны банку, что там теперь это понимают.

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