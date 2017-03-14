Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс призвал власти Беларуси к диалогу с противниками «налога на тунеядство». Об этом он заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Бельгия призывает власти Беларуси к диалогу с противниками «налога на тунеядцев», заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс журналистам после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в среду в Минске.

«Мы обсуждали ситуацию демонстраций и задержаний сегодня. Мы хотели бы, чтобы по этим вопросам продолжался диалог между властями и гражданским обществом», — сказал Рейндерс.

В ответ на это глава МИД Беларуси Владмир Макей заявил, что «некотоые пытаются использовать эти манифестации в личных целях».

«Что касается конкретных задержаний, там нужно посмотреть на участников этих манифестаций и определить, кто в них участвовал, — те ли лица, кто непосредственно был подвержен положениям этого декрета. Нам кажется, что многие лица и здесь, и за пределами Беларуси пытаются использовать эти манифестации в своих личных целях», — заявил министр.

Напомним, в Беларуси с февраля проходят «Марши нетунеядцев» против декрета о «налоге на тунеядцев». За акции в минувшие выходные были задержаны более 100 человек. Часть из них получила административные аресты, некоторые — штрафы.