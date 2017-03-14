Бельгия призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь, а также не отказываться от диалога с противниками «налога на тунеядцев». Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

«Мы призываем Беларусь к введению моратория на смертную казнь. Очень важно налаживать диалог по этому вопросу в обществе, а также с привлечением международных партнеров», — отметил глава МИД Бельгии.

Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. На данный момент исполнения приговора ожидают двое приговоренных: Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей и Сергей Остриков за изнасилование и убийство двух женщин. В прошлом году в Беларуси были казнены 4 человека.