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Бельгия призвала Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
15.03.2017 14:37 — Новости Экономики | Tut.by
Бельгия призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь, а также не отказываться от диалога с противниками «налога на тунеядцев». Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
«Мы призываем Беларусь к введению моратория на смертную казнь. Очень важно налаживать диалог по этому вопросу в обществе, а также с привлечением международных партнеров», — отметил глава МИД Бельгии.
Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. На данный момент исполнения приговора ожидают двое приговоренных: Кирилл Казачек за
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"Мы призываем Беларусь к введению моратория на смертную казнь. Очень важно налаживать диалог по этому вопросу в обществе, а также с привлечением международных...
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