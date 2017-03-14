Решением президента главой Администрации «Парка высоких технологий» стал давний куратор отрасли, председатель набсовета ПВТ, помощник президента Всеволод Янчевский.



Всеволод Янчевский родился 22 апреля 1976 года. Выпускник БГУ, в 1998 году закончил юрфак. Фото: БелТА

Во время недавнего визита президента в компании Виктора Прокопени Янчевский сопровождал главу государства уже фактически в новом качестве, представил проект «ИТ-страны» . Президент был настроен позитивно и очевидно лоялен к айтишникам. «Я готов вас поддерживать там, где надо, что-то упростить. Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным», — подчеркнул Лукашенко.

Янчевский рассказал, что «вполне вероятно, будут приняты принципиальные и существенные решения для того, чтобы в нашу страну могли прийти венчурные фонды, чтобы семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель». Он отметил, что все преференции и поддержка для IT-компаний, которые в настоящее время работают в Беларуси по другим моделям, например аутсорсинга, будут безусловно сохранены.

«По сути, дается полный зеленый свет развитию IT-отрасли, сферы высоких технологий, приходу иностранного капитала, ноу-хау», — подчеркнул чиновник.

Сорокалетний чиновник — не новичок в отрасли. Еще в 2013 году президент не только утвердил его расширил функции своего помощника и начальника главного идеологического управления Администрации президента расширили, добавив «обеспечение госполитики в сферах информатизации и высоких технологий».



Лукашенко, Янчевский, Прокопеня и Гуцериев Фото: president.gov.by

Янчевскому поручили координировать деятельность госорганов в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций и высоких технологий, «в пределах своей компетенции давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию». Кроме того, помощнику доверили координацию деятельности онлайн СМИ.

Опасения, что это будет обозначать закручивание гаек, в целом не оправдались. Впрочем, вундеркинд белорусской политики, самый молодой член команды Лукашенко и его доверенное лицо еще на первых президентских выборах , Янчевский всегда отличался вполне либеральной риторикой. «Никаких запретов. Свобода и развитие. Цены ниже, скорость выше, сервисов больше — вот и все ориентиры государства в интернете. Плюс безопасность — против хакеров и мошенников. И ничего больше», — заверял он еще в 2010-м году.

Отставка с поста главы ПВТ Валерия Цепкало и назначение Янчевского произошло в возможно переломный для отрасли момент. Сейчас развернулась активная дискуссия о том, что модель Парка, стимулировавшая развитие, в первую очередь, аутсорсинговых компаний, себя исчерпала .

Лидеры отрасли о будущем ПВТ и назначении

«Сейчас Парк высоких технологий ориентирован только на аутсорсинг, резервы роста которого в силу демографических ограничений подходят к концу. Однако намного более прибыльным и перспективным является продуктовое программирование, именно им первую очередь нужно расширить виды деятельности парка. Необходимо также добиться упрощения правил оформления внешнеэкономических сделок, чтобы члены Парка смогли получать выручку от мобильных приложений напрямую без оформления бумажного договора по публичной оферте. Наконец, декриминализовать законодательство, чтобы за экономические правонарушения применялись только экономические санкции», — прокомментировал основатель Белорусского портала TUT.BY Юрий Зиссер.

«Назначение на эту должность профессионала — отличный знак для ИТ индустрии. ИТ индустрия является одной самых важных составляющих будущего роста страны. У нас большое количество талантливых специалистов и развитая инфраструктура. Я уверен, что мы сможем и дальше также успешно ее развивать. Я поздравляю господина Янчевского с назначением и я надеюсь, что мы сможем эффективно взаимодействовать, чтобы развивать индустрию дальше», — заявил глава VP Capital Виктор Прокопеня .

«Мы рады назначению на должность руководителя ПВТ профессионала, который понимает ценность инноваций и современных технологий в развитии экономики. Не секрет, что инновации создают колоссальный стимул для экономики и позволяют ей быть высококонкурентной. Уверен, что человек, за которым закрепилась репутация опытного и эффективного руководителя, будет способствовать проникновению инноваций и позволит Беларуси громко заявить о себе на мировой IT — арене.

Как показывает история, технологические прорывы создали множество эффективных рабочих мест и позволили увеличить доход людей и государств. Кто мог подумать семь лет назад, что люди станут зарабатывать благодаря скачанному приложению, позволяющему подключиться к Uber и перевозить пассажиров по городу? Или что можно будет зарабатывать, выкладывая видео на YouTube? Все эти возможности создали технологические инновации, и мы рады быть частью этого глобального процесса.

В Uber мы убеждены, что за беспилотными автомобилями будущее. И это положительно скажется на ситуации на дорогах. На сегодняшний день, согласно статистике, 1,3 млн людей в год погибают из-за различных дорожных происшествий, и в 90% случаев причиной являются ошибки водителя. На наш взгляд, роботизация передвижения людей сформирует пространство безопасного движения. Конечно, развитие и внедрение этих технологий потребует много времени, однако это несомненно станет инновационным прорывом.

В своей работе мы неизменно видим, насколько белорусы открыты к инновациям, как значимо проникновение технологий в повседневную жизнь и как это повышает ее качественный уровень. Во многом этот инновационный климат сформировался благодаря существованию ПВТ и его экосистемы.

Мы будем рады возможности лично встретиться с господином Янчевским и обсудить перспективы сотрудничества между компанией Uber и ПВТ в области развития информационных технологий в Беларуси», — отметил генеральный менеджер Uber в странах СНГ Алексей Стах.

«С Всеволодом Янчевским я лично знаком, он очень интересуется всем что происходит в ИТ и это важно что директором ПВТ будет человек который понимает перспективы и проблемы этой индустрии. То что было озвучено в последних интервью — это правильные и важные вещи. Это касается и продвижения продуктовых компаний, и создание подходящей атмосферы для венчурных фондов и частных инвесторов. Думаю, что пришло время для очень вдумчивой работы над законодательной базой — она на данный момент сильно устарела и не отвечает запросам такой современной отрасли как ИТ, — сказал сооснователь Viber Игорь Магазинник.

«IT сектор прошел большой путь и при поддержке государства в лице ПВТ и Валерия Цепкало развился в серьезную и значимую для страны индустрию. Мы желаем Валерию Вильямовичу успехов в дальнейшей работе и благодарим за прошедшие 10 лет. Будучи лично знакомы со Всеволодом Вячеславовичем Янчевским и видя его идеи мы с оптимизмом смотрим на перспективы дальнейшего развития отрасли, а также надеемся на продолжение и расширение плодотворного сотрудничества государства и бизнеса», — прокомментировал генеральный директор Itransition Алексей Демичев.

«Хотя я лично пока не знаком с новым главой парка высоких технологий, мне импонирует та риторика которая звучала в последнее время, а именно намерение развивать продуктовые компании, инициативы по созданию венчурного законодательства в Беларуси, общая либерализация бизнес-среды. Я убежден, что это верное направление, которое поможет сделать из Беларуси действительно АйТи страну», — отметил партнер венчурной компании Haxus Александр Чекан.

«На мой взгляд, ИТ отрасли страны нужен новый импульс, чтобы перейти на следующий качественный уровень. В рамках визита правительственной делегации Беларуси в США мы обсуждали с Всеволодом Вячеславовичем то, как современные технологии меняют мировую экономику – трансформируют продукцию компаний, повышают их эффективность, меняют способы взаимодействия с клиентами. Всеволод Вячеславович глубоко понимает отрасль, в ходе беседы мы очень быстро пришли к общему мнению относительно текущих ограничений и направлений развития для белорусской ИТ среды. Повышение привлекательности для зарубежных инвесторов, модернизация и запуск новых образовательных программ для подготовки ИТ специалистов, сотрудничество с крупными мировыми ИТ-корпорациями – мы готовы включаться в решение этих задач вместе с новым руководителем Парка», — отметил глава представительства «Майкрософт» Антон Мякишев.