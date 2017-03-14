Коллегия ЕЭК 14 марта приняла рекомендацию о предложениях комиссии по мерам, направленным на снижение уровня инфляции (индекса потребительских цен) в Беларуси. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



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Рекомендация разработана в связи с превышением Беларусью количественного значения показателя уровня индекса потребительских цен, установленного в Договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который составил 112,8% в 1 квартале 2016 года, 112,1% — во 2 квартале 2016 года, 111,1% — в 3 квартале 2016 года и 110,6% — в 4 квартале 2016 года. В феврале 2017 года годовая инфляция (февраль 2017-го к февралю 2016-го) составила 7%, что выше установленного договором значения на 2,2 процентных пункта. По итогам февраля инфляция в России составила 4,8%, сообщил Росстат.

"Поддерживая принятые Республикой Беларусь национальные меры по улучшению экономической ситуации, Комиссия предложила ей реализовать комплекс мер по снижению роста потребительских цен. Речь идет о проведении денежно-кредитной политики с учетом необходимости соблюдения установленного Договором о ЕАЭС уровня инфляции, принятии мер по снижению затрат на производство и реализации товаров потребительского спроса, развитии конкурентного потребительского рынка", - говорится в сообщении ЕЭК.

Государства — члены ЕАЭС должны проводить макроэкономическую политику в рамках показателей, определяющих устойчивость экономического развития, количественные значения которых установлены Договором о ЕАЭС. В частности, уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) не должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение.

В прошлом году инфляция в Беларуси составила 10,6% (планировалось — 12%), а в 2015-м году — 12%. В этом году, по планам белорусского правительства, товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.