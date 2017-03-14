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В Могилеве задержали автора заявки на проведение в Могилеве 15 марта "Марша нетунеядцев"
15.03.2017 15:52 — Новости Экономики | Tut.by
Координатора движения «За Свабоду» в Могилевской области Александра Силкова доставили в РОВД,
— За мной прыехалі двое, у тым ліку міліцыянт Балібікін, сказалі: «Паедзем на размову. Вы не абвінавачаны, не сведка, толькі паразмаўляць па вашым вечары. Далей было цяжка спрачацца. Павезлі, — сказал Александр Силков.
По его словам, сейчас он находится в РОВД и опасается, что «разговор затянется».
Акцию против Декрета № 3 планируют провести через несколько часов.
Вчера, 14 марта, за участие в «Марше нетунеядцев» 19 февраля в Могилеве
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Координатор движения "За свабоду" в Могилевской области Александр Силков сказал, что его сопроводили в РОВД, "чтобы поговорить".
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