Координатора движения «За Свабоду» в Могилевской области Александра Силкова доставили в РОВД, сообщается на сайте общественного объединения. Он подавал заявление на проведение «Марша нетунеядцев», который запланирован на сегодня, 15 марта, в центре Могилева.



Фото с сайта pyx.by

— За мной прыехалі двое, у тым ліку міліцыянт Балібікін, сказалі: «Паедзем на размову. Вы не абвінавачаны, не сведка, толькі паразмаўляць па вашым вечары. Далей было цяжка спрачацца. Павезлі, — сказал Александр Силков.

По его словам, сейчас он находится в РОВД и опасается, что «разговор затянется».

Акцию против Декрета № 3 планируют провести через несколько часов.

Вчера, 14 марта, за участие в «Марше нетунеядцев» 19 февраля в Могилеве на 15 суток ареста осудили координатора могилевской БХД Олега Аксёнова. Сегодня утром такое же наказание суд назначил председателю Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимиру Шанцеву. Заседание прошло без свидетелей и зрителей.