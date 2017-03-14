МИНСК, 15 мар — Sputnik. "Роснефть" возобновила трубопроводные поставки дизельного топлива в Украину в конце прошлой недели, заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.



© Sputnik / Виктор Толочко Трейдеры: поставки дизтоплива из РФ в Беларусь заморожены

С 8 февраля РФ прекратила трубопроводные поставки дизтоплива на Украину. В Минэнерго РФ тогда отмечали, что у России нет межправсоглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и в Украину. Поставки дизтоплива по трубе ведут компании, исходя из своей экономической выгоды. До недавнего времени дизтопливо из России в Украину по трубопроводам поставляла одна "Роснефть". Однако в феврале она не оформила необходимые документы на прокачку и не возобновила поставки в марте.

"Возобновили прокачку в конце прошлой недели, "Роснефть" оформила необходимые документы", — цитирует Демина РИА Новости .

По его словам, план прокачки на март в этом направлении составляет 140 тысяч тонн.

Он также отметил, что поставки нефтепродуктов в Беларусь по трубопроводу российские компании не осуществляют.

Россия не осуществляет поставок дизтоплива в Беларусь трубопроводным транспортом. В то же время российские нефтяные компании, которые имеют в республике собственные сети АЗС, закупают для продажи в Беларуси дизтопливо. Они осуществляют поставки крупных партий нефтепродуктов по железной дороге, небольшие партии поставляются автомобильным транспортом.

По территории Беларуси проходит трубопровод Российской компании "Транснефтепродукт", оператором его выступает частная Российская компания "Запад-Транснефтепродукт". По этому трубопроводу, который является собственностью РФ, ведутся поставки российского дизтоплива на экспорт. В недавнем времени Беларусь также осуществляла пробные экспортные поставки дизтоплива по этой трубе — до балтийских портов.