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Гуцериев сменил очередного директора "Славкалия"

15.03.2017 16:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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В конце февраля Валерий Кириенко покинул пост директора «Славкалия». Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в самой компании.


Валерий Кириенко (на фото справа) родился в 1954 году в Пярну Эстонской ССР. В 1980 году окончил Московский горный институт по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых». Затем его трудовая биография была связана с «Беларуськалием». Он прошел путь от горного мастера до гендиректора. 6 ноября 2014 года Александр Лукашенко назначил новым гендиректором «Беларуськалия» Ивана Головатого. Президент поручил новому руководителю четко разобраться с выявленными там недостатками. В частности, Лукашенко было доложено о том, что «обнаружены некие фирмы, где детки руководителей предприятия являются работниками или учредителями, и эти фирмы получали заказы от «Беларуськалия». «Ясно, как получали. Это также недопустимо. Новому руководителю придется все эти вопросы разрубить одним ударом — другого не дано. И ни в коем случае не допускать подобных вещей», — потребовал глава государства.

В компанию российского миллиардера Михаила Гуцериева Кириенко, который с 2009 до 2014 года возглавлял «Беларуськалий», пришел в прошлом году на должность заместителя директора по производству. Затем встал у руля компании.

«В конце февраля 2017 года на состоявшемся совете директоров ИООО „Славкалий“ расторгнуты трудовые договора с руководителем компании Кириенко и главным бухгалтером», — сказал собеседник. У Гуцериева и Кириенко периодически возникали трения, поэтому «нет ничего удивительного в таком исходе», сказал источник.

«У Кириенко был годовой контракт. Его просили построить структуру управления, набрать людей, организовать все и так далее. Он свою задачу выполнил. Сейчас ушел на пенсию», — утверждает знакомый Гуцериева.

Новым директором «Славкалия» будет Игорь Кожич. «Это бывший директор 2-ого рудоуправления Беларуськалия, управлял Краснослободском рудником. У него большой опыт строительства калийных производств», — добавил собеседник.

На минувшей неделе Валерий Кириенко не подтверждал свою отставку. «Не спешите. Летом я уже тоже уходил», — сказал он TUT.BY.

В понедельник-вторник в Минске побывал Михаил Гуцериев и вопрос окончательно был решен, рассказали два собеседника. Один источник отметил, что «за прошедшее время уже сменилось много руководителей компании — это плохой симптом».

Напомним, что власти Беларуси и Михаил Гуцериев договорились о строительстве горно-обогатительного комбината (ГОК) на сырьевой базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей в 2011 году. Был подписан инвестдоговор. Проект, общая стоимость которого оценена в 1,7−2 млрд долларов, предусматривает строительство комбината производственной мощностью от 1,1 до 2 млн тонн хлорида калия.

Впрочем, до 2015 года дела в проекте двигались ни шатко ни валко. В сентябре — незадолго до президентских выборов — Гуцериев и Лукашенко — приняли участие в торжественной церемонии начала строительства калийного комбината. Но потом дело опять заглохло. Возникли сложности с финансированием. Договоренность о китайском кредите на 1,4 млрд долларов была достигнута только в июне 2016 года.

В октябре 2016 года начались масштабные подготовительные работы: участок очищали от торфа, замещали его песчано-гравийной смесью, был запланирован монтаж дорожных плит, сообщает «Строитель Солигорска».


Генеральным подрядчиком строительства указана китайская компания China State Energy Engineering.

Запуск в эксплуатацию первой очереди «Славкалия» намечен на конец 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце февраля Валерий Кириенко покинул пост директора "Славкалия". Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в самой компании.

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