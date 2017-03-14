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Гуцериев сменил очередного директора "Славкалия"
15.03.2017 16:50 — Новости Экономики | Tut.by
В конце февраля Валерий Кириенко покинул пост директора «Славкалия». Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в самой компании.
В компанию российского миллиардера Михаила Гуцериева Кириенко, который с 2009 до 2014 года возглавлял «Беларуськалий»,
«В конце февраля 2017 года на состоявшемся совете директоров ИООО „Славкалий“ расторгнуты трудовые договора с руководителем компании Кириенко и главным бухгалтером», — сказал собеседник. У Гуцериева и Кириенко периодически возникали трения, поэтому «нет ничего удивительного в таком исходе», сказал источник.
«У Кириенко был годовой контракт. Его просили построить структуру управления, набрать людей, организовать все и так далее. Он свою задачу выполнил. Сейчас ушел на пенсию», — утверждает знакомый Гуцериева.
Новым директором «Славкалия» будет Игорь Кожич. «Это бывший директор 2-ого рудоуправления Беларуськалия, управлял Краснослободском рудником. У него большой опыт строительства калийных производств», — добавил собеседник.
На минувшей неделе Валерий Кириенко не подтверждал свою отставку. «Не спешите. Летом я уже тоже уходил», — сказал он TUT.BY.
В понедельник-вторник в Минске побывал Михаил Гуцериев и вопрос окончательно был решен, рассказали два собеседника. Один источник отметил, что «за прошедшее время уже сменилось много руководителей компании — это плохой симптом».
Напомним, что власти Беларуси и Михаил Гуцериев договорились о строительстве горно-обогатительного комбината (ГОК) на сырьевой базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей в 2011 году. Был подписан инвестдоговор. Проект, общая стоимость которого оценена в 1,7−2 млрд долларов, предусматривает строительство комбината производственной мощностью от 1,1 до 2 млн тонн хлорида калия.
Впрочем, до 2015 года дела в проекте двигались ни шатко ни валко. В сентябре — незадолго до президентских выборов — Гуцериев и Лукашенко — приняли участие в торжественной церемонии начала строительства калийного комбината. Но потом дело опять заглохло. Возникли сложности с финансированием. Договоренность о китайском кредите на 1,4 млрд долларов была достигнута только в июне 2016 года.
В октябре 2016 года начались масштабные подготовительные работы: участок очищали от торфа, замещали его песчано-гравийной смесью, был запланирован монтаж дорожных плит, сообщает «
Генеральным подрядчиком строительства указана китайская компания China State Energy Engineering.
Запуск в эксплуатацию первой очереди «Славкалия» намечен на конец 2020 года.
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В конце февраля Валерий Кириенко покинул пост директора "Славкалия". Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в самой компании.
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