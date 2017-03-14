Вечером 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве планируется проведение очередных маршей нетунеядцев. TUT.BY проведет прямые трансляции, если позволит мобильный интернет в месте проведения массовых собраний. Акция в Минске разрешена Мингорисполкомом.

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Марш нетунеядцев в Минске пройдет по утвержденному властями сценарию: сбор в 17.30 у Академии наук, затем шествие в сторону площади Бангалор. По одобренной городскими властями заявке шествие должно состояться с 18.00 до 20.00.

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Акцию в Могилеве будет освещать Анжелика Василевская и Ольга Корелина, за маршем нетунеядцев в Гродно следят Ольга Комягина и Иван Величко.

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