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Марши нетунеядцев вскоре начнутся в Минске, Гродно и Могилеве. TUT.BY готовит прямые трансляции
15.03.2017 17:27 — Новости Экономики | Tut.by
Вечером 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве планируется проведение очередных маршей нетунеядцев. TUT.BY проведет прямые трансляции, если позволит мобильный интернет в месте проведения массовых собраний. Акция в Минске разрешена Мингорисполкомом.
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Вечером 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве планируется проведение очередных маршей нетунеядцев. TUT.BY проведет прямые трансляции, если позволит мобильный интернет...
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