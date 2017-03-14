﻿ Марши нетунеядцев вскоре начнутся в Минске, Гродно и Могилеве. TUT.BY готовит прямые трансляции. 21.by
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Марши нетунеядцев вскоре начнутся в Минске, Гродно и Могилеве. TUT.BY готовит прямые трансляции

15.03.2017 17:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вечером 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве планируется проведение очередных маршей нетунеядцев. TUT.BY проведет прямые трансляции, если позволит мобильный интернет в месте проведения массовых собраний. Акция в Минске разрешена Мингорисполкомом.

Следить за трансляциями можно будет на нашем канале на YouTube, в плеерах в этой новости, а также в социальной сети Facebook.

Марш нетунеядцев в Минске пройдет по утвержденному властями сценарию: сбор в 17.30 у Академии наук, затем шествие в сторону площади Бангалор. По одобренной городскими властями заявке шествие должно состояться с 18.00 до 20.00.

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Акцию в Могилеве будет освещать Анжелика Василевская и Ольга Корелина, за маршем нетунеядцев в Гродно следят Ольга Комягина и Иван Величко.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вечером 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве планируется проведение очередных маршей нетунеядцев. TUT.BY проведет прямые трансляции, если позволит мобильный интернет...

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