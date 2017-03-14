15 марта состоялись суды над тремя участниками несанкционированного "Марша нетунеядцев", который прошел в Барановичах 26 февраля.



Отец и сын Черноусы во время сбора подписей за отмену декрета № 3. Фото: spring96.org

Административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии составили в отношении Евгения Журавского, Михаила Стрельчика, Бориса Ширинги, а также отца и сына Черноусов.

По словам правозащитника Сергея Говши, Николай Черноус старший и Евгений Журавский не получили повестки надлежащим образом, поэтому их административные дела сегодня не рассматривались. Михаил Стрельчик не смог явиться на суд, так как ехал трудоустраиваться и попросил через Николая Черноуса-младшего отложить рассмотрение его дела. Тем не менее заседание состоялось в его отсутствие.

В итоге местный активист Николай Черноус-младший по ч.2 ст. 23.34 КоАП получил 12 суток ареста, Михаил Стрельчик и Борис Ширинга по ч.1 ст.23.34 — по 15 базовых величин штрафа (345 рублей).

Сегодня же должен был состояться суд над активистом ОГП из Березы Александром Кабановым. Его задержали 14 марта в 20.20. Активиста доставили в Березовский РОВД и составили протокол по ст. 23.34 КоАП за участие в марше нетунеядцев 5 марта в Бресте.



Александр Кабанов

На первом заседании Александр Кабанов запросил адвоката, и суд решено было перенести до 21 марта, сообщил TUT.BY активист.

Напомним, 13 марта Александр Кабанов вышел на свободу, отбыв 5 суток административного ареста за участие в акции против декрета о тунеядцах 26 февраля в Бресте.