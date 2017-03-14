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СМИ: экспорт "белорусских" яблок из Польши в РФ восстановлен
15.03.2017 18:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Экспорт в Россию из Польши яблок под видом белорусских восстановлен, передает в среду польское издание
По информации издания, экспорт яблок увеличен до уровня 2013 года благодаря тому, что предприниматели кроме новых рынков сбыта смогли обойти продовольственное эмбарго, которое ввела Россия в 2014 году.
При этом, как отмечает издание, санкционные фрукты попадают в российские магазины под видом белорусских, при этом обе стороны действуют по принципу "не спрашивай, не отвечай".
В 2013 году Польша экспортировала в Россию более 1,2 миллиона тонн яблок, после введения санкций экспорт сократился чуть меньше, чем на треть, а в прошлом году экспорт снова увеличился почти до досанкционной отметки. Польша является крупнейшим производителем яблок в Европе.
Россельхознадзор в свою очередь в последнее время регулярно сообщает о задержании больших партий польских яблок, поступающих из Беларуси.
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Сообщается, что уже в прошлом году экспорт польских яблок практически приблизился к досанкционному уровню.
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