﻿ СМИ: экспорт "белорусских" яблок из Польши в РФ восстановлен. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СМИ: экспорт "белорусских" яблок из Польши в РФ восстановлен

15.03.2017 18:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Экспорт в Россию из Польши яблок под видом белорусских восстановлен, передает в среду польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

СМИ: экспорт "белорусских" яблок из Польши в РФ восстановлен
© Pixabay.com
Песков: русские предпочитают есть не снег, а отечественные деликатесы

По информации издания, экспорт яблок увеличен до уровня 2013 года благодаря тому, что предприниматели кроме новых рынков сбыта смогли обойти продовольственное эмбарго, которое ввела Россия в 2014 году.

При этом, как отмечает издание, санкционные фрукты попадают в российские магазины под видом белорусских, при этом обе стороны действуют по принципу "не спрашивай, не отвечай".

В 2013 году Польша экспортировала в Россию более 1,2 миллиона тонн яблок, после введения санкций экспорт сократился чуть меньше, чем на треть, а в прошлом году экспорт снова увеличился почти до досанкционной отметки. Польша является крупнейшим производителем яблок в Европе.

Россельхознадзор в свою очередь в последнее время регулярно сообщает о задержании больших партий польских яблок, поступающих из Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что уже в прошлом году экспорт польских яблок практически приблизился к досанкционному уровню.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Барановичах Николай Черноус получил 12 суток за участие в акции против декрета №3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика