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В Гродно задержан лидер областной организации партии "Справедливый мир"

15.03.2017 18:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Гродно 15 марта сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя областной организации Белорусской партии левых «Справедливый мир» Павла Станевского.

Как сообщил БелаПАН заместитель председателя партии Валерий Ухналев, Станевского «задержали при выходе из подъезда дома, где он живет, примерно в 17.00». В настоящее время задержанный находится в РОВД Октябрьского района.

Сегодня вечером в областном центре проходит очередная акция против декрета «о тунеядцах».

 
Теги: Гродно
 
 
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Станевского "задержали при выходе из подъезда дома, где он живет, примерно в 17.00". В настоящее время задержанный находится в РОВД Октябрьского района.

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