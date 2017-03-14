В Минске сегодня проходит первый разрешенный «Марш нетунеядцев». Сбор участников объявлен на 17.30 возле кинотеатра «Октябрь». Это главная акция протеста против декрета № 3. Параллельно подобные митинги проходят в Могилеве и Гродно. В отличие от столичного они не согласованы властями.





Акция не случайно проходит в День Конституции. По мнению организаторов, декрет нарушает сразу девять статей Основного закона страны. Они призывают бороться не с безработными, а с безработицей. И требуют полной отмены налога на тунеядство.

TUT.BY ведет онлайн-трансляцию «Марша нетунеядцев».

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19.01. Протестующие добрались до места назначения — площади Бангалор и парка Дружбы народов.

18.28. Хвост колонны и вместе с ним — символический гроб Конституции, которую принесли участники кампании «Говори правду», прошли пересечение с улицей Я.Коласа. Традиционно протестующие в Беларуси соблюдают правила движения — а светофоров на маршруте немало.





Наверное, впервые, в Беларуси над колонной протестующих — и красно-зеленые флаги.





18.15. Станция метро «Академия наук» открыта. Митингующие двигаются по улице Сурганова.

«Марш нетунеядцев» с высоты

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18.06. Митингующие, а их, по оценкам журналистов, около двух тысяч, начинают двигаться по разрешенному маршруту, в сторону площади Бангалор.





17.51. На митинге присутствует депутат Палаты представителей от ОГП Анна Канопацкая на костылях. Она рассказала, что приглашала и других депутатов прийти на митинг и пообщаться с народом. Канопацкая обратилась к спикеру парламента Владимиру Андрейченко, чтобы он передал в Конституционный суд просьбу о проверке соответствия декрета Основному закону страны. Канопацкая также написала обращение к главе МВД Игорю Шуневичу о жестких задержаниях участников митингов в регионах, обратив внимание на недопустимость того, чтобы неизвестные в штатском, не представляясь, затаскивали активистов в автобусы.

Камера 2

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17.42. На митинге присутствуют лидеры гражданской кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич. Среди лозунгов кампании: «Чиновнику — лопату, рабочему — зарплату», «Отвел от пропасти, довел до ручки», «Не берись за яйца, берись за экономику». Митинг кампании проходит несколько в стороне от основных собравшихся.





17.39. Митингующие принимают резолюцию «Марша нетунеядцев». В ней говорится, что декрет № 3 не соответствует девяти статьям Конституции и международным обязательствам Беларуси, нарушает права человека, предусматривает взимание социально несправедливого сбора и применение принудительного труда.

Выполнить все условия, в том числе отменить декрет и освободить из-под административного ареста всех задержанных участников протестов, митингующие требуют до 25 марта.

В резолюции есть и политические, и экономические требования: принять новый экономический курс, ориентированный на создание новых рабочих мест, отменить контрактную систему, провести честные и свободные выборы.

17.28. На месте сбора немноголюдно, 300−400 человек. Ближайшая станция метро закрыта на вход и выход. Журналисты жалуются на перебои с интернетом.

Станция «Академия Наук» временно закрыта для посадки/высадки пассажиров. Поезда проследуют станцию без остановки — Minskmetro (@minmetro) 15 марта 2017 г.

Организатором сегодняшнего марша выступила правоцентристская коалиция оппозиции. Это Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых «Справедливый мир», движение «За Свободу», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Партии трудящихся, «Надзея», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия «Зеленые» и гражданская кампания «Наш дом».

Лидеры ОГП, БХД и «За Свабоду!» были задержаны во время недавних митингов в Молодечно и Орше .

Оппозиция до последнего не знала, какой маршрут выберет для шествия. В итоге выбрали согласованный Мингорисполкомом маршрут от Академии наук до площади Бангалор. Правда, была идея пойти в центр города. Накануне милиция вызвала организаторов на разговор и пригрозила ответить силой на несанкционированный протест.

Предыдущая акция протеста против налога на тунеядства прошла 17 февраля. Тогда людей позвал на площадь Белорусский национальный конгресс во главе с Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым. Около двух тысяч человек прошли «Маршем рассерженных белорусов» от Октябрьской площади до площади Независимости.

9 марта Александр Лукашенко принял решение до конца года не взимать налог на тунеядство и пообещал сократить количество тех, кто считается социальным иждивенцем. Но волну протестов по всей стране это не остановило.