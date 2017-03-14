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После "Маршей нетунеядцев" в Минске и Могилеве начались задержания
15.03.2017 19:40 — Новости Экономики | Tut.by
Вечером 15 марта после «Маршей нетунеядцев» в городах Беларуси начались задержания.
В Сети появились фотографии и видео того, как людей с применением силы выводят из троллейбуса недалеко от «Белой вежи» на проспекте Машерова в Минске. Правозащитный центр «Весна»
Как передает
Видео:
Позже очевидцы сообщили, что анархистов пытались задержать еще на площади Бангалор, но люди их «отбили». По словам очевидца, людей насильно вытягивали из троллейбуса мужчины в гражданской одежде. Вместе с анархистами были задержаны также и другие участники акции.
В столичной милиции получить оперативный комментарий пока не удалось.
Также «Весна» сообщает и о задержании
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В Сети появились фотографии и видео того, как людей с применением силы выводят из троллейбуса.
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