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После "Маршей нетунеядцев" в Минске и Могилеве начались задержания

15.03.2017 19:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вечером 15 марта после «Маршей нетунеядцев» в городах Беларуси начались задержания.

В Сети появились фотографии и видео того, как людей с применением силы выводят из троллейбуса недалеко от «Белой вежи» на проспекте Машерова в Минске. Правозащитный центр «Весна» опубликовал в Твиттере кадры задержания анархистов.

Как передает БелаПАН, около 19.10 неизвестные в штатском устроили потасовку с представителями анархистского движения. Анархисты, взявшись друг за друга, направлялись на остановку общественного транспорта в районе площади Бангалор — на улицу Богдановича в сторону центра города. Лица в гражданском пытались выхватить из группы несколько человек, однако, им это не удалось. Анархисты успели сесть в троллейбус и уехать. Сотрудники в штатском передали по рации о том, куда они едут.

Видео: Петр Маркелов

Позже очевидцы сообщили, что анархистов пытались задержать еще на площади Бангалор, но люди их «отбили». По словам очевидца, людей насильно вытягивали из троллейбуса мужчины в гражданской одежде. Вместе с анархистами были задержаны также и другие участники акции.

В столичной милиции получить оперативный комментарий пока не удалось.

Также «Весна» сообщает и о задержании не менее шести человек в Могилеве.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Сети появились фотографии и видео того, как людей с применением силы выводят из троллейбуса.

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