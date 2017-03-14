Вечером 15 марта после «Маршей нетунеядцев» в городах Беларуси начались задержания.

В Сети появились фотографии и видео того, как людей с применением силы выводят из троллейбуса недалеко от «Белой вежи» на проспекте Машерова в Минске. Правозащитный центр «Весна» опубликовал в Твиттере кадры задержания анархистов.

Как передает БелаПАН , около 19.10 неизвестные в штатском устроили потасовку с представителями анархистского движения. Анархисты, взявшись друг за друга, направлялись на остановку общественного транспорта в районе площади Бангалор — на улицу Богдановича в сторону центра города. Лица в гражданском пытались выхватить из группы несколько человек, однако, им это не удалось. Анархисты успели сесть в троллейбус и уехать. Сотрудники в штатском передали по рации о том, куда они едут.

Видео: Петр Маркелов

Позже очевидцы сообщили, что анархистов пытались задержать еще на площади Бангалор, но люди их «отбили». По словам очевидца, людей насильно вытягивали из троллейбуса мужчины в гражданской одежде. Вместе с анархистами были задержаны также и другие участники акции.

В столичной милиции получить оперативный комментарий пока не удалось.

Также «Весна» сообщает и о задержании не менее шести человек в Могилеве .

Беспредел у Магілёве. Затрыманне людзьмі ў цывільным pic.twitter.com/xTGKlGmNex — Belsat TV (@Belsat_TV) 15 марта 2017 г.