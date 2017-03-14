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"Всю дурость уберут". Депутат Марзалюк на "Марше нетунеядцев" рассказал, когда изменят Декрет №3

15.03.2017 20:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Депутат Игорь Марзалюк на «Марше нетунеядцев» в Могилеве рассказал, что 25 марта будут подписаны поправки в Декрет № 3, который в народе прозвали «декретом о тунеядстве».

— Хочу сказать, что резко будет расширен перечень людей, которые имеют право не платить сбор. Например, это коснется женщин, у которых есть дети. Не так жестко будет, как сейчас, — привел пример Игорь Марзалюк. — Если вы строите дом, если я правильно понимаю, то вам тоже не надо будет платить. Будет больше землевладельцев разных форм, которые не должны платить. 25 марта вы увидите совсем другой декрет, всю дурость уберут.

Игорь Марзалюк сказал, что подробно рассказать пока о поправках не может, так как не взял с собой портфель. Но «там 3 листа этих поправок лежит в портфеле».

Депутат утверждает, что тем людям, которые уже заплатили так называемый «налог на тунеядство», но после поправок не должны будут платить, — вернут деньги.

— Поверьте, в декрете останутся те люди, которые реально зарабатывают нормальные деньги по серым схемам, за периметром и внутри страны — а таких людей очень много. Хотите пример по славному городу Могилеву? Я знаю людей, которые зарабатывают нормальные деньги, занимаясь чем угодно — от тамады до съемок, но никогда не регистрировались ИП, ничего никому не платили. Как они кляли государство, как они сучили ножками, когда им пришли «письма счастья»! Совершенно заслуженно пришли. Но знаете, если бы мы так любили экономику, как мы любим халяву!

Напомним, 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны Александр Лукашенко принял решение в течение года не взыскивать сбор по Декрету № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», после депутаты рассказали, что в декрет будут внесены очередные изменения.

Декретом президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» устанавливается обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в нашей стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

 
Теги: Могилев
 
 
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Депутат Игорь Марзалюк на акции в Могилеве рассказал, что 25 марта будут подписаны поправки в Декрет № 3, который в народе прозвали "декретом о тунеядстве".

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