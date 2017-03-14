В Минске, Гродно и Могилеве прошли акции протеста против декрета № 3 о предупреждении социального иждивенчества. Слова президента о том, что действие декрета фактически приостанавливается на год не впечатлили протестующих. Не помешали акциям и многочисленные задержания и «сутки» лидеров оппозиции .





Первая пока санкционированная акция нетунеядцев прошла в Минске и стала самой многочисленной в нынешнем году. По оценкам участников и журналистов, традиционным оппозиционным маршрутом от кинотеатра «Октябрь» до площади Бангалор и парка Дружбы народов пришло от 1,5 до 2,5 тысяч человек.

Над протестами впервые были не только бело-красно-белые, но и красно-зеленые флаги, а среди протестующих много тех, кто участвует в уличных акциях протестов впервые.





Митингующие не удовлетворены тем, что власть ограничилась половинчатым решением приостановить декрет на год — это сочли лишь поводом сбить протестные настроения.

«Власть должна быть сменяемой. Я боюсь за ребенка, мы оказались в нищете, — констатирует участница акции. Как можно не верить, что протестующие — это реальные люди?»

Изменения в декрет пока анонсированы президентом, но не формализованы. «В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — заявил тогда Александр Лукашенко. Он обещал, что в течение этого года не будут взыскивать сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки.

Заявителем минской акции был активист БХД Денис Садовский. Он шел во главе колонны. «Акция проходит организовано, без серьезных провокаций. Но если резолюция не будет выполнена, будут более решительные шаги в День воли».

Митингующие приняли резолюцию «Марша нетунеядцев». В ней говорится, что декрет № 3 не соответствует девяти статьям Конституции и международным обязательствам Беларуси, нарушает права человека, предусматривает взимание социально несправедливого сбора и применение принудительного труда. Выполнить все условия, в том числе отменить декрет и освободить из-под административного ареста всех задержанных участников протестов, митингующие требуют до 25 марта.

В резолюции есть и политические, и экономические требования: принять новый экономический курс, ориентированный на создание новых рабочих мест, отменить контрактную систему, провести честные и свободные выборы.

Первый замглавы партии «Зеленые» Дмитрий Кучук отметил, что если до 25 марта декрет не отменят, у протестующих будет и еще одно политическое требование — отставка президента.





На митинге присутствовали лидеры гражданской кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьена Короткевич.

«Это не отребье, это люди которые готовы работать и хотят жить в свободной стране. Люд пришли не кого-то свергать. Они хотят, чтобы их услышали. Дайте нормально выстроить национальный диалог. Эти люди должны быть не на площадях, а в парламенте, в местных советах. Мы всех призываем к диалогу. Только так мы можем удержать страны», — подчеркнул Дмитриев. Он отметил, что многие чиновники к диалогу готовы.

От власти на митинг пришла только депутат палаты представителей от ОГП Анна Канопацкая на костылях. Она рассказала, что приглашала и других депутатов прийти на митинг и пообщаться с народом. Канопацкая обратилась к спикеру парламента Владимиру Андрейченко, чтобы он передал в Конституционный суд просьбу о проверке соответствия декрета основному закону страны. Канопацкая также написала обращение к главе МВД Игорю Шуневичу о жестких задержаниях участников митингов в регионах, обратив внимание на недопустимость того, чтобы неизвестные в штатском не представляясь затаскивали активистов в автобусы.

Могилев. С митингующими спорил депутат Игорь Марзалюк: «Это будет совсем другой декрет, всю дурость уберут»





«Марш нетунеядцев» в Могилеве длился немногим больше часа. До 500 человек собрались на пешеходной улице в центре Могилева. Желающие выступить поднимались на ступеньки магазина «Олимпия» (товары для дома), люди говорили о зарплатах, о безработице, о том, что приходится уезжать из Беларуси, чтобы заработать денег. Но самым ярким оказалось выступление депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка, который сказал, что про «Марш» не знал, просто прогуливался по своему родному Могилеву.





Игорь Марзалюк стал спорить с собравшимися и объяснять политику государства. Говорил депутат по-белорусски.

— Декрет пересматривают. Он не вечный, он временный. И со временем, когда будут разрабатывать закон, отдельные сегменты этого декрета войдут в закон, и тогда сам декрет отменят. То есть, придет законодательный акт на смену декрета. Но это не сейчас. Сейчас просто мораторий, пересмотр списков, создание одной базы. Потому что очень много дурости было.

Марзалюк привел несколько примеров, когда письма счастья приходили людям, которые не должны были их получать.

— Эти моменты есть, их поправим. А те, кто прячет налоги, кто реально не платит налогов — те ответят. Кто не работает тот не ест — библейская истина.

По его мнению, самое страшное для белоруса — когда его называют тунеядцем, «гультаем».

— Но заметьте: никто в декрете слова тунеядец, или «гультай», не употреблял. Если вы не знаете белорусского языка, я вам отвечу: «иждивенец» — это «утрыманец», — спорил он с собравшимися.

Депутат рассказал про брата, который работает в России. по его словам, если брат приезжает в Беларусь и идет в поликлинику, то всегда платит за прием.

По его информации, поправки в декрет будут подписаны 25 марта.

— Хочу сказать, например, что резко будет расширено право не платить сбор женщинам, у которых дети. Не так жестко будет, как сейчас. Резко будет увеличено количество разных форм землевладения, которые не должны платить. Даже если строишь дом, если я правильно понимаю, не надо будет платить. 25 марта вы увидите совсем другой декрет, всю дурость уберут. По этим новым поправкам деньги вернут даже тем, которые уже заплатили, но по правкам — не должны платить. Останутся те люди, которые реально зарабатывает нормальные деньги по серым схемам, за периметром и внутри страны — а таких людей очень много. Если бы мы так любили экономику как мы любим халяву!

Гродно: Резолюцию передали в исполком





На этот раз местом сбора участников «Марша нетунеядцев» в Гродно был выбран парк имени Жилибера в самом центре города. Собралось до тысячи человек, в основном мамы с детьми, пенсионеры, студенты. Оппозиция подавала заявку на проведение массового мероприятия заранее, однако городские власти не разрешили акцию в Коложском парке.

Акция прошла мирно: люди рассказывали свои истории, кто-то жаловался на то, что не может найти работу, кто-то на низкие зарплаты. Пенсионерка Ольга рассказала про сына, слесаря-механика, который закончил курсы при центре занятости, однако год не может найти работу. Центр ее не предоставляет. Год живут на ее пенсию.





Собравшиеся приняли резолюцию за отмену Декрета № 3 и указа 222 (об ипэшниках) м направились в торону исполкома.

К митингующим вышла зампред горисполкома Зоя Кулеша. Она предложила пройти в помещение. однако идти туда никто не захотел. В исполком лишь передали резолюцию — акция закончилась менее, чем за полтора часа.



