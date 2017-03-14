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Марш нетунеядцев в Минске с высоты
15.03.2017 19:51 — Новости Экономики | Tut.by
Вечером 15 марта в Минске прошел второй «Марш нетунеядцев». Акция была санкционирована властями, сбор прошел возле кинотеатра «Октябрь». Оттуда колонна прошла до площади Бангалор. TUT.BY посмотрел на акцию протеста с высоты.
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Вечером 15 марта в Минске прошел второй "Марш нетунеядцев". Акция была санкционирована властями, сбор прошел возле кинотеатра "Октябрь". Оттуда колонна прошла до...
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