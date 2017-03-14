15 марта в Минске прошел аукцион по продаже зданий начала 20 века на улице Октябрьской, 16. Здесь находятся популярные у молодежи места, а сооружение принадлежит станкостроительному ОАО «МЗОР». Кто купил эти корпуса и что будет с помещениями после того, как сменится собственник, — в материале TUT.BY.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Четыре корпуса на Октябрьской, 16 были выставлены на аукцион в Центре промышленной оценки уже не в первый раз, и теперь их продавали с 20%-ной скидкой. Единственным участником торгов был Белгазпромбанк, который выкупил три корпуса стоимостью 5,65 миллиона рублей (около трех миллионов долларов) и общей площадью чуть более 6 тысяч квадратных метров.

Среди купленных лотов был ангар «ЦЭХа», где проводят концерты, дискотеки и другие крупные мероприятия, помещение с Ultra bar и один не занятый никем производственный корпус. Помещения же бара «Хулиган», лекционного пространства «ЦЭХ» и студии Yoga place, которые тоже были выставлены на аукцион, банк покупать не стал.



Здание с вывесками — «Хулиган». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В течение 15 дней будут оформлены документы и состоится сделка купли-продажи с новыми собственниками.

«Мы приобрели сегодня три производственных корпуса, они будут преобразованы в единый лот, который впоследствии будет направлен исключительно на социально-культурный проект. В рамках тех программ, которые банк уже реализует и будет реализовывать в сотрудничестве с партнерами», — сообщили в пресс-службе банка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее представители банка заявляли о том, что планируют создать на Октябрьской свой выставочный центр. Белгазпромбанк организовывает культурные проекты и выставки вроде «Осеннего салона», «Время и творчество Льва Бакста» регулярно, но на чужих площадках.

Как нам стало известно, модные заведения на Октябрьской, 16 пока будут работать в привычном режиме. Директор Ultra bar Олег Сергеев говорит, что смена собственника не повлияет на работу заведения.

— Мы будем работать до тех пор, пока у нас действует договор аренды — то есть еще несколько лет.

Соучредитель и директор пространства «ЦЭХ» Юлия Дорошкевич надеется, что смена владельца не повлияет на режим работы.

— Мы только начинаем обсуждать этот вопрос с новыми собственниками. Поскольку Белгазпромбанк известен своим вкладом в искусство, я очень надеюсь, что наше дальнейшее общение с ним будет для «ЦЭХа» продуктивным.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY