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Контактная группа: ситуация на Донбассе не способствует успеху "минского процесса"

15.03.2017 22:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Нынешняя ситуация на востоке Украины не способствует успеху "минского процесса". Обеспокоенность этим высказал сегодня в Минске спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

"Нынешняя ситуация, по моему глубокому убеждению, не способствует успеху "минского процесса". Наоборот, последние события усиливают напряженность между сторонами и имеют однозначно отрицательный эффект на процесс взаимного сближения и экономического сотрудничества", - сказал Мартин Сайдик. Он подчеркнул, что "это опасное развитие по спирали нужно срочно остановить", и выразил надежду, что стороны найдут способы исправить сложившееся положение.

Важное место на сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы заняли вопросы безопасности, в том числе соблюдения режима прекращения огня, реализации соглашения об отводе тяжелого вооружения, разведения сил и средств, защиты гражданского населения и жизненно важных объектов инфраструктуры.

В гуманитарной сфере продолжалось обсуждение вопроса освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Особое внимание было уделено созданию механизма с участием третьей стороны о верификации желания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения. Дискуссия по этой теме продолжается.

Рассматривались также вопросы защиты гражданского населения, особенно детей. Мартин Сайдик напомнил, что в этом месяце в Украину приезжал глава международного комитета Красного Креста Петер Маурер, который обсудил дальнейшее участие организации в гуманитарной поддержке населения в зоне конфликта.

 
Теги: Минск
 
 
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Сайдик подчеркнул, что "это опасное развитие по спирали нужно срочно остановить", и выразил надежду, что стороны найдут способы исправить сложившееся положение.

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