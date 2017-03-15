Прошедший в Могилеве 15 марта второй по счету несанкционированный «Марш нетунеядцев» собрал не более 500 человек. Акция закончилась задержанием не менее восьми человек. Взявшему в руки мегафон депутату палаты представителей Игорю Марзалюку выступить не удалось — его освистали. Однако он отвечал на вопросы во время и после завершения мирного митинга.





Место проведения «Марша нетунеядцев» было тем же, что и в первый раз, — на улице Ленинской в районе домов №№ 20 и 29. Провести очередной мирный митинг власти также не разрешили, а заявителя — координатора движения «За Свабоду» в Могилевской области Александра Силкова — задержали за несколько часов до начала акции .

Весь марш нетунеядцев в Могилеве за несколько минут

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!

14 и 15 марта к 15 суткам ареста приговорили участников первого митинга против Декрета № 3 — координатора могилевской БХД Олега Аксёнова и председателя Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева .





К началу акции 15 марта на месте сбора людей было немного — не более 20. Некоторые выглядели растерянно, предполагали, что митинга может не быть. Однако буквально за 10 минут число участников выросло в несколько раз. Когда на крыльцо магазина с мегафоном поднялся активист, отставной офицер флота Александр Страх, к импровизированной сцене подтянулись около 100 человек.





Митинг против Декрета № 3 начался неожиданно — Александр Страх зачитал стихи о женщине. Затем рассказал немного о себе, о том, что декрет унижает белорусов перед остальными народами, снова зачитал стихи. А после передал мегафон желающим выступить.

— А мы, что в рабстве живем? — ответил Александр на вопрос TUT.BY о том, почему он решил начать митинг и первым взял в руки мегафон. — Я просто свободный человек — могу я себя им почувствовать? Мужчина сказал, что не раз скрывался от милиции и «ночью сбегал из Беларуси» из-за преследований «ни за что». Активист добавил, что будет и дальше выступать и ждет, что из-за этого его снова задержат. «Я быў у многіх краінах міра, я бачыў, што такое вольныя людзі. Я буду далей працягваць бароцца за волю і свабоду», — сказал Александр Страх.















Те, кто поднимался на трибуну, высказывали недовольство низким уровнем зарплат и невозможностью найти работу. В целом, люди больше критиковали сложную экономическую ситуацию в стране, действующее правительство, тяжелые условия для ведения бизнеса, отсутствие социальной защищенности, чем делились историями о тунеядстве.

— Як вы бачыце, я ўжо немалады. Мне 62 гады. З іх — 45 гадоў працоўнага стажу, — начал свое выступление пенсионер из толпы. Позже выяснилось, что его зовут Александр Ноженко. Он рассказал, что является ликвидатором Чернобыльской аварии, показал всем значок ликвидатора и пояснил, почему пришел: когда-то «чернобыльцам» дали льготы, а потом президент их лишил, потому что «стране очень нужны были деньги на строительство новых ледовых дворцов, резиденций, на фестивали и «Дажынкі». Мужчина посоветовал «тунеядцам» не молчать, как тогда чернобыльцы, чтобы с ними не поступили так же — не «стерли в порошок».









































Пенсионер вспомнил о персонаже рассказа Максима Горького по имени Данко и сравнил ввод Декрета № 3 с болотом и темнотой, через которые вел людей горьковский герой. А образ Данко спикер примерил на Анатолия Лебедько, который выступал 19 февраля в Могилеве и был задержан и осужден на 15 суток ареста после акции протеста в Молодечно.

— Свободу Лебедько! — проскандировала вслед за выступающим толпа.





17-летний молодой человек, который взял после микрофон, обратился с риторическим вопросом: почему он не может видеть отца, так как тот вынужден ездить на заработки за границу? «Почему в нашей стране нет возможности нормально зарабатывать и обеспечивать семью? Почему отец должен после этого еще и оплачивать государственные расходы? Почему не государство должно нам помогать, а мы — ему?», — продолжал молодой человек.

— Мои сыновья тоже уехали на заработки в Россию. Им там несладко, но здесь работы вообще нет. Они у меня строители оба, руки на месте, но тут уже ничего не строится — денег у государства нет, — рассказала TUT.BY пенсионерка Любовь Николаевна и расплакалась: — Я ради сыновей пришла, чтобы они могли вернуться домой и тут работать. Я старая, мне тяжело, а из-за них еще тяжелее.

К этому времени количество участников акции выросло примерно в 2 раза. В толпе они переговаривались между собой, рассказывали друг другу о низких зарплатах — «в два раза ниже средней по стране» — и тяжелых жизненных условиях.





Молодая мать Наталья в митинге не участвовала — просто прошла мимо «специально, чтобы посмотреть». Женщина спешила домой к детям:

— А у вас дети есть? Не рожайте пока. Вы представить себе не можете, как трудно сейчас вырастить ребенка. Я все отдаю своим детям, лишь бы были сыты и одеты, а сама второй год уже не могу себе новую куртку позволить — денег не хватает. Про отдых вообще молчу. Ой, только не фотографируйте меня, мне и по улице ходить стыдно, а надеть больше нечего.





В окне ресторана «Валебана» около места митинга была выставлена колонка, из которой время от времени звучали слова о том, что сейчас идут общественные приемы по вопросам Декрета № 3 , а также призывы соблюдать чистоту и порядок на пешеходной улице Ленинской.

Активист Игорь Борисов выступил по телефону — ему позвонил один из участников акции, включил на мобильнике громкую связь и поднес к телефону мегафон.

Борисов поприветствовал собравшихся, сказал, что не может выйти из дома, так как его на улице «ждет машина с ОМОНом и люди в штатском». Активист сказал, что Беларусь можно вносить в Книгу рекордов Гиннеса, так как только тут «люди должны платить только за то, что в этой стране живут».

— Гэта ганьба! — выкрикнул по телефону Борисов. Толпа подхватила его слова и несколько раз проскандировала «Ганьба!».





Спустя час после начала акции против Декрета № 3 на место сбора пришел депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк. Он взял в руки мегафон, однако выступить не смог — в острую полемику с ним сначала вступила женщина, а затем освистала толпа с криками «Ганьба!» и «Уходи».





Марзалюк не стал перекрикивать людей и сказал, что будет находиться недалеко, у ворот и ждать всех, кто захочет спокойно поговорить. Журналистам он сказал, что действие Декрета № 3 приостановлено, было сделано множество ошибок. И самая большая из них состоит в том, что извещения об уплате сбора разослали всем, не составив перед этим отдельную базу данных.

По мнению Игоря Марзалюка, Декрет № 3 нужно отменить только в отношении тех людей, которые пострадали ни за что. А Министерство по налогам и сборам должно попросить прощения у людей, которым «письма счастья» разослали ошибочно.

— Было бяздарнае, тупое выкананне — у гэтым і праблема. Але сутнасць дэкрэта правільная. Гэта мая пазіцыя, — уточнил депутат.

Игорь Марзалюк остался на месте собрания протестной акции, общался с людьми, которые обратились к нему с личными вопросами и экономическими проблемами, касающимися всей страны. В это время большая часть толпы — не более 500 человек — прошла маршем по улице Ленинской до площади Звезд. Там люди медленно разошлись.





















Позже стало известно, что после окончания акции задержали не менее шести человек , рассказал TUT.BY правозащитник Борис Бухель. Их всех доставили в Ленинский РОВД. Среди задержанных — два студента, мать четверых несовершеннолетних детей Елена Крень, Константин Чернов, Дмитрий Люнтов, сообщает правозащитный центр «Вясна». Также после акции задержали ветерана милиции и одну несовершеннолетнюю.

— Моего отца, Александра Анатольевича Ноженко, задержали в 19.40. Он успел мне позвонить и сказать об этом, — рассказал TUT.BY сын задержанного пенсионера Роман. — Сказал: «Пока не бьют — и то хорошо». Дозвониться до него или увидеться нельзя — телефоны изъяли, а мне не разрешили с ним пообщаться. Отец — пенсионер МВД, Герой Труда, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС. Он выступал на акции. Он работает еще, но, видимо, теперь уволят. За правду.

Муж задержанной многодетной матери Елены Крень рассказал TUT.BY, что его жену задержали после окончания акции недалеко от площади Звезд, когда пара собиралась ехать домой. Представившийся сотрудником милиции мужчина заявил, что женщину задерживают за участие в несанкционированной акции. Юрий также был участником акции протеста, но его не тронули. Мужчина связывает это с тем, что его жена выступала с громкоговорителем. Он полагает, что задержали всех, кто выступал публично.





В 0.45 Елену отпустили домой с тем, чтобы в 9 утра 16 марта она явилась в Ленинский РОВД. По словам женщины, милиционеры вели себя с ней очень вежливо. А отпустили только ее как кормящую мать — остальные задержанные пробудут в ИВС до утра.

Предположительно, в 10.00 начнутся суда над задержанными в суде Ленинского района.

— Всех нас, задержанных, развели по разным кабинетам, поэтому не могу точно сказать, сколько человек было в РОВД. Наверное, восемь. Я общалась только с двумя милиционерами — тем, кто меня задержал и кто меня опрашивал. Меня спрашивали, знаю ли я организаторов митинга, где о нем узнала, что говорила. Сказали, что могу считать, что это организаторы меня подставили, мол, если бы акцию провели в специально отведенном для этого месте, меня бы не задержали, так как в моей речи не было экстремистских высказываний, — добавила Елена Крень в комментарии TUT.BY. Она сказала, что очень переволновалась, так как раньше не участвовала в подобных акциях и ни разу не была задержана. Елена подчеркнула, что была приятно удивлена культурным и предупредительным поведением милиционеров. Говорит, что именно они проявили инициативу и попросили начальство отпустить кормящую мать домой к ребенку.



