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Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

16.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

В прошлый раз мы говорили о том, как самостоятельно сделать гипсокартонную перегородку. Сегодня поговорим о плитке, а в следующих материалах расскажем, как клеить обои, красить стены, укладывать ламинат и паркет. В этом нам поможет компания по ремонтным работам «Мастер сервис». 

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Подготовка пола, грунтовка

Прежде чем начинать укладывать плитку, необходимо тщательно подготовить поверхность. Если наш пол кривой, с выбоинами и трещинами, то на такой пол плитку класть нельзя — поверхность нуждается в выравнивании. Рассказ о том, как выровнять пол, достоин отдельного материала, поэтому пока опустим этот момент. Если же пол у нас ровный, то его нужно тщательно подмести и даже пропылесосить. Далее пол грунтуется. Для этого нам понадобится глубокопроникающая грунтовка (продается в любом строительном магазине) и щетка или веник. Грунтовать желательно дважды. Перед применением концентрат разбавляем водой и просто льем получившуюся жидкость на пол, распределяя по поверхности с помощью обычного веника. Важно не давать грунтовке собираться в лужицы. Через пару часов можно повторить процедуру. Затем ждем не менее четырех часов, после чего можно приступать к укладке плитки. Информация о степени разведения и времени высыхания грунтовки есть на этикетке. Важно не ходить по свежезагрунтованной поверхности.

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Разметка

Для разметки поверхности лучше всего, конечно, использовать лазерный осепостроитель. Однако такой инструмент стоит дорого. Бюджетный вариант для создания разметки — это рулетка, разметочный шнур и карандаш. 

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше
Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше
Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Итак, откуда же начинать? Вариантов масса. Всe зависит от дизайнерской задумки. В случае если нет «привязок» (например, к другому напольному покрытию, размещению мебели), то Петр советует укладывать плитку от центра. Для начала необходимо отметить то место, где будет начинаться плитка, то есть границы ее укладки. Далее, это пространство разделяем напополам — проводим линию. По обе стороны от этой линии будут укладываться первые плитки, то есть от центра влево и вправо. Таким образом получится, что по краям будут части плитки одинакового размера. Это смотрится гораздо лучше, нежели обрезки разного размера. Вначале вдоль нашей линии выкладываем первый ряд, потом приступаем ко второму.

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Для разрезания плитки профессионалы используют электрический плиткорезный станок, обеспечивающий высокую точность реза, или ручной плиткорез. Также можно использовать болгарку, но этот инструмент режет плитку неровно, работает очень шумно и оставляет много пыли. Кстати, необходимый инструмент можно арендовать. 

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше
Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Бывают места, когда в плитке нужно вырезать угол (например, под батареей). Для этого берем картон или лист бумаги, вырезаем его по форме плитки. Затем на картоне-плитке вырезаем угол нужного размера, прикладываем этот шаблон на настоящую плитку, отмечаем места, где нужно отрезать — вырезаем с помощью болгарки. При помощи плоскогубцев аккуратно «подводим» отверстие до нужной нам формы. Не забываем про безопасность и одеваем очки для защиты глаз!

Укладываем плитку на пол

В большинстве случаев клей можно использовать классический. Однако если укладывать не обычную керамическую плитку, а, например, стеклянную мозаику, мрамор или если предусмотрен «теплый пол», то клей необходим специальный. Во многом качество приклеивания зависит не от характеристик клея, а от способа приклеивания. Для работы с клеем нам нужно два шпателя и гребенка. Вначале клей наносится на плитку с помощью шпателя, а затем гребенкой создается ровный слой. Далее методом втирания наносим клей на пол, с помощью гребенки создаем основу для клея, который находится на плитке. Теперь укладываем первую плитку на пол. После того, как она уложена, кладем на нее уровень и проверяем, ровно ли она лежит. 

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Далее, чтобы уложить вторую плитку, между первой и второй нужно заложить «крестики». Они бывают разной толщины, чаще всего используются от 1 мм до 3 мм. После нанесения клея на вторую плитку кладем ее рядом с первой, закладываем «крестик» и пододвигаем вторую плитку к первой. Опять же, с помощью уровня проверяем, лежат ли плитки ровно. Таким образом укладываем всю плитку.

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше
Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Фуговка

Переходим к этапу фуговки или затирке швов. Эта процедура необходима для того, чтобы грязь и влага не проникали в межплиточное пространство. Ее делают не ранее, чем через сутки после укладки плитки. Для затирки нам необходима фуга — минеральная или полимерная смесь. Сегодня этот материал представлен в разных цветах, что дает возможность максимально точно подобрать его в цвет плитки или, наоборот, сделать шов контрастным.

Перед тем как начать фуговку, нужно убрать все «крестики», вымыть и вытереть насухо плитку, можно даже пропылесосить швы, чтобы там не осталось мусора и грязи. После готовим раствор. Подробная инструкция по его приготовлению есть на упаковке. Петр отмечает, что замешивать раствор нужно небольшими порциями, при этом пропорции смеси и воды должны быть одинаковыми. Если же один раз налить больше воды, в другой — меньше, то цвет фуги будет отличаться.

Далее берем резиновым шпателем фугу и втираем ее в швы, стараясь полностью их заполнить. Затем с помощью губки и воды начинаем затирать швы до идеально ровных. Мыть плитку после фуговки нужно сразу, так как потом она затвердевает и удалить ее остатки можно только механическим путем, что может привести к повреждению плитки. Также важно не оставлять разводов, особенно после темной фуги, чтобы плитка не изменила свой цвет.

Укладываем плитку на стену

На кухне на стене плитку чаще всего кладут в качестве фартука. Чтобы это осуществить, делаем все то же самое, что и для пола: очищаем поверхность, грунтуем ее. Далее, проделываем этап разметки, отмечая границы плитки с помощью уровня и рулетки. 

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Если кухня угловая, то Петр советует начинать укладывать плитку от угла влево и вправо. Но это, если все плитки одинакового размера. Если плитки по задумке дизайнера разные по размеру, то начинать лучше с края. 

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Нужно понимать, что первый ряд плитки (самый нижний) — несущий. Чтобы плитка под собственным весом не упала, ей нужна опора. Это можно сделать с помощью металлического профиля, прикрепленного под плиткой. Если его нет, то можно положить уровень под плитку и просто подпереть. 

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Далее, наносим клей на плитку и на стену — прикладываем. Не забываем про «крестики». Желательно использовать их такого же размера, как и на полу.

Часто на кухонном фартуке нужны отверстия для розеток. Их делают с помощью алмазных коронок для плитки. Однако они стоят дорого. В домашних условиях можно воспользоваться бюджетным способном. Изготавливаем шаблон, прикладываем его к плитке, отмечаем отверстия и вырезаем с помощью болгарки. Шаблон к плитке можно приклеивать.

Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше
Укладываем плитку на пол и стены самостоятельно: отделочник показал, как делать разметку и какой способ приклеивания лучше

Фото: Павел Садовский

 
 
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