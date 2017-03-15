Фуговка

Переходим к этапу фуговки или затирке швов. Эта процедура необходима для того, чтобы грязь и влага не проникали в межплиточное пространство. Ее делают не ранее, чем через сутки после укладки плитки. Для затирки нам необходима фуга — минеральная или полимерная смесь. Сегодня этот материал представлен в разных цветах, что дает возможность максимально точно подобрать его в цвет плитки или, наоборот, сделать шов контрастным.

Перед тем как начать фуговку, нужно убрать все «крестики», вымыть и вытереть насухо плитку, можно даже пропылесосить швы, чтобы там не осталось мусора и грязи. После готовим раствор. Подробная инструкция по его приготовлению есть на упаковке. Петр отмечает, что замешивать раствор нужно небольшими порциями, при этом пропорции смеси и воды должны быть одинаковыми. Если же один раз налить больше воды, в другой — меньше, то цвет фуги будет отличаться.

Далее берем резиновым шпателем фугу и втираем ее в швы, стараясь полностью их заполнить. Затем с помощью губки и воды начинаем затирать швы до идеально ровных. Мыть плитку после фуговки нужно сразу, так как потом она затвердевает и удалить ее остатки можно только механическим путем, что может привести к повреждению плитки. Также важно не оставлять разводов, особенно после темной фуги, чтобы плитка не изменила свой цвет.

Укладываем плитку на стену

На кухне на стене плитку чаще всего кладут в качестве фартука. Чтобы это осуществить, делаем все то же самое, что и для пола: очищаем поверхность, грунтуем ее. Далее, проделываем этап разметки, отмечая границы плитки с помощью уровня и рулетки.