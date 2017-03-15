Координатор движения «За Свободу» в Могилеве Александр Силков, выступивший одним из заявителей «Марша нетунеядцев», обвинен в организации несанкционированной акции.



Александр Силков. Фото с сайта pyx.by

Как сообщалось, 15 марта оппозиционер был доставлен в Ленинский РОВД из своей квартиры за несколько часов до начала акции против декрета № 3 в областном центре.

Как сообщил БелаПАН Александр Силков, он провел в милиции в общей сложности порядка шести часов, во время которых его возили в городскую прокуратуру, где официально предупредили об ответственности за несанкционированную акцию. После этого на активиста был составлен административный протокол, согласно которому ему вменяется организация прошедшего вечером 15 марта в Могилеве «Марша нетунеядцев». «Отпустили после составления протокола, сказали ждать повестку в суд», — рассказал Силков.

По последним данным, после митинга и шествия, прошедших в Могилеве по пешеходной улице Ленинской, были задержаны студентка Елена Кисель, мать четверых несовершеннолетних детей Елена Крень, Константин Чернов, Дмитрий Люнтов, Олег Метелица, Александр Ноженко, а также 17-летний парень Кирилл, его фамилия уточняется. Неизвестна судьба открывшего сегодняшний митинг Александра Страха, на телефонные звонки он не отвечает.

В Ленинском РОВД корреспонденту БелаПАН отказались сообщить количество задержанных после акции протеста.

Никто из заявивших акцию 15 марта в Могилеве не смог присутствовать на ней. Так, председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев и координатор оргкомитета по созданию партии БХД Олег Аксенов в настоящее время отбывают 15-суточный административный арест за несанкционированный митинг, прошедший в городе 19 февраля. Они были осуждены 14 и 15 марта соответственно. Еще один заявитель — первый зампредседателя БСДП (Грамада) Игорь Борисов был заблокирован в своей квартире силовиками. Однако он выступил перед собравшимися на акцию по посредством телефона, поднесенного к мегафону на митинге Дмитрием Люнтовым.