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Координатор движения "За Свободу" в Могилеве обвинен в организации несанкционированной акции
16.03.2017 08:32 — Новости Экономики | Tut.by
Координатор движения «За Свободу» в Могилеве Александр Силков, выступивший одним из заявителей «Марша нетунеядцев», обвинен в организации несанкционированной акции.
Как сообщалось, 15 марта оппозиционер был доставлен в Ленинский РОВД из своей квартиры
Как сообщил БелаПАН Александр Силков, он провел в милиции в общей сложности порядка шести часов, во время которых его возили в городскую прокуратуру, где официально предупредили об ответственности за несанкционированную акцию. После этого на активиста был составлен административный протокол, согласно которому ему вменяется организация прошедшего вечером 15 марта в Могилеве «Марша нетунеядцев». «Отпустили после составления протокола, сказали ждать повестку в суд», — рассказал Силков.
По последним данным, после митинга и шествия, прошедших в Могилеве по пешеходной улице Ленинской,
В Ленинском РОВД корреспонденту БелаПАН отказались сообщить количество задержанных после акции протеста.
Никто из заявивших акцию 15 марта в Могилеве не смог присутствовать на ней. Так, председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев и координатор оргкомитета по созданию партии БХД Олег Аксенов в настоящее время отбывают 15-суточный административный арест за несанкционированный митинг, прошедший в городе 19 февраля. Они были осуждены 14 и 15 марта соответственно. Еще один заявитель — первый зампредседателя БСДП (Грамада) Игорь Борисов был заблокирован в своей квартире силовиками. Однако он выступил перед собравшимися на акцию по посредством телефона, поднесенного к мегафону на митинге Дмитрием Люнтовым.
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"Отпустили после составления протокола, сказали ждать повестку в суд", - рассказал Силков.
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