МИНСК, 16 мар – Sputnik. Порядок зачислений госпошлины за допуск автомобилей к участию в дорожном движению (дорожный сбор) и штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) изменен в Беларуси, сообщили Sputnik в Министерстве по налогам и сборам.



© Sputnik / Виктор Толочко Минтранс: дорожный сбор не будут включать в стоимость топлива

В Беларуси с 28 января 2017 года вступила в силу Инструкция о порядке зачисления, распределения и механизме возврата доходов республиканского и местного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов. В этом документе установлен новый порядок зачисления дорожного сбора.

Как проинформировали в МНС, теперь средства должны зачисляться в республиканский бюджет на счет главного управления Минфина по Минску. Реквизиты для плательщиков следующие: номер счета 3602911010004; наименование банка: Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк"; код банка: 795; УНП бенефициара: 100061550; наименование налогового органа, осуществляющего контроль за уплатой платежей: ИМНС РБ по Минску.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения, налагаемые должностными лицами ГАИ МВД Беларуси, необходимо уплачивать в республиканский бюджет на счет главного управления Минфина по Центральному району Минска. Реквизиты для зачисления штрафов следующие: номер счета 3602911010004; наименование банка: Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк"; код банка: 795; УНП бенефициара: 100064110; наименование налогового органа, осуществляющего контроль за уплатой платежей: ИМНС РБ по Центральному району Минска.