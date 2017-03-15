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ЕБРР намерен расширять сотрудничество с Беларусью

16.03.2017 10:24 — Новости Экономики | БДГ  
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Европейский банк реконструкции и развития намерен расширять инвестиционное сотрудничество с Беларусью в сфере финансов, транспорта, энергетики и ЖКХ.

Об этом говорилось 15 марта на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с первым вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннеттом. В частности, речь шла о реконструкции участка трассы М10, строительстве сооружений по очистке воды и переработке отходов, тепловой модернизации жилых домов и переводу организаций ЖКХ на использование местных видов топлива, сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время переговоров было отмечено, что новая четырехлетняя Стратегия ЕБРР на 2016-2019 годы отменила калиброванный подход, ограничивавший сотрудничество с госсектором. «В рамках нынешней стратегии мы сможем более широко взаимодействовать в сфере государственного сектора, что, уверен, даст хорошие результаты и откроет новые перспективы», - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что Беларусь взаимодействует с ЕБРР уже более 20 лет. Общий объем финансовых ресурсов, предоставленных банком, превысил 1,8 млрд евро, вложенные, по его словам, «в самые перспективные и ныне успешные проекты».

Напомним, что ранее ЕБРР заявлял, что для роста белорусской экономики нужны структурные реформы: реформирование госсектора, в том числе повышение качества корпоративного управления госпредприятиями, перевод их на коммерческие принципы работы и приватизация, изменение пенсионной системы. 

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития намерен расширять инвестиционное сотрудничество с Беларусью в сфере финансов, транспорта, энергетики и ЖКХ.

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