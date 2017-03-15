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БТ: акция в Минске напомнила шествие нацистов
16.03.2017 10:09 — Новости Экономики | Tut.by
В эфире белорусского телевидения прошедший 15 марта в столице «Марш нетунеядцев» сравнили с шествием нацистов. Это была первая разрешенная властями подобная акция с момента первого марша.
В сюжете программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» рассказали, что в Минске прошел «так называемый митинг протестующих против декрета № 3».
«Однако с первых моментов стало понятно, что все свелось к политическим лозунгам. Нужен хаос, нужны дивиденды, и не важно — какой ценой. Жители города были шокированы поведением анархических групп. Подобные действия напомнили шествия нацистов. Надо ли это нам? Чего добиваются организаторы? Разрухи, как у соседей? Страха ходить по улицам и переживать за детей? Или это борьба за гранты?» — задалась вопросами диктор.
В телесюжете также отмечено, что акция носила далеко не мирный характер: во время акции пострадали сотрудники правоохранительных органов.
В Минске, Гродно и Могилеве
После «Маршей нетунеядцев» в городах Беларуси начались
В столичной милиции и Центральном РУВД отказались комментировать информацию о задержаниях.
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В телесюжете также отмечено, что акция носила далеко не мирный характер: во время акции пострадали сотрудники правоохранительных органов.
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