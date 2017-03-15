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БТ: акция в Минске напомнила шествие нацистов

16.03.2017 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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В эфире белорусского телевидения прошедший 15 марта в столице «Марш нетунеядцев» сравнили с шествием нацистов. Это была первая разрешенная властями подобная акция с момента первого марша.

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В сюжете программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» рассказали, что в Минске прошел «так называемый митинг протестующих против декрета № 3».

«Однако с первых моментов стало понятно, что все свелось к политическим лозунгам. Нужен хаос, нужны дивиденды, и не важно — какой ценой. Жители города были шокированы поведением анархических групп. Подобные действия напомнили шествия нацистов. Надо ли это нам? Чего добиваются организаторы? Разрухи, как у соседей? Страха ходить по улицам и переживать за детей? Или это борьба за гранты?» — задалась вопросами диктор.

В телесюжете также отмечено, что акция носила далеко не мирный характер: во время акции пострадали сотрудники правоохранительных органов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минске, Гродно и Могилеве прошли акции протеста против декрета № 3 о предупреждении социального иждивенчества. В Минске на улицы вышли от 1,5 до 2,5 тысячи человек. Над протестами впервые были не только бело-красно-белые, но и красно-зеленые флаги, а среди протестующих много тех, кто участвует в уличных акциях протестов впервые. Акция прошла мирно. Митингующие приняли резолюцию «Марша нетунеядцев» и потребовали отмены декрета и освобождения арестованных участников акций протеста до 25 марта.

После «Маршей нетунеядцев» в городах Беларуси начались задержания. По данным правозащитников, в Минске задержано около 16 человек. В Могилеве в отделении милиции находятся не менее 8 человек. Также известно о задержанных в Гродно. Официальных данных пока нет.

В столичной милиции и Центральном РУВД отказались комментировать информацию о задержаниях.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В телесюжете также отмечено, что акция носила далеко не мирный характер: во время акции пострадали сотрудники правоохранительных органов.

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