В эфире белорусского телевидения прошедший 15 марта в столице «Марш нетунеядцев» сравнили с шествием нацистов. Это была первая разрешенная властями подобная акция с момента первого марша.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Открыть/скачать видео (4.89 МБ)

В сюжете программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» рассказали, что в Минске прошел «так называемый митинг протестующих против декрета № 3».

«Однако с первых моментов стало понятно, что все свелось к политическим лозунгам. Нужен хаос, нужны дивиденды, и не важно — какой ценой. Жители города были шокированы поведением анархических групп. Подобные действия напомнили шествия нацистов. Надо ли это нам? Чего добиваются организаторы? Разрухи, как у соседей? Страха ходить по улицам и переживать за детей? Или это борьба за гранты?» — задалась вопросами диктор.

В телесюжете также отмечено, что акция носила далеко не мирный характер: во время акции пострадали сотрудники правоохранительных органов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минске, Гродно и Могилеве прошли акции протеста против декрета № 3 о предупреждении социального иждивенчества. В Минске на улицы вышли от 1,5 до 2,5 тысячи человек. Над протестами впервые были не только бело-красно-белые, но и красно-зеленые флаги, а среди протестующих много тех, кто участвует в уличных акциях протестов впервые. Акция прошла мирно. Митингующие приняли резолюцию «Марша нетунеядцев» и потребовали отмены декрета и освобождения арестованных участников акций протеста до 25 марта.

После «Маршей нетунеядцев» в городах Беларуси начались задержания . По данным правозащитников, в Минске задержано около 16 человек. В Могилеве в отделении милиции находятся не менее 8 человек. Также известно о задержанных в Гродно. Официальных данных пока нет.

В столичной милиции и Центральном РУВД отказались комментировать информацию о задержаниях.