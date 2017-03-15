— Офис должен быть удобным и максимально продуманным. Например, у нас в компании политика «открытых дверей». Однако если дверь закрыта, значит, нельзя туда заглядывать или стучать. Мелочь, но важная.

Я считаю, что эстетика очень влияет на продуктивность труда. Если людям нравится, где они работают, то им хочется приходить на работу, они не опаздывают, они замотивированы на результат, — отметил Виталий Никитчик.

Всего офис занимает 444 кв.м. Помещение спроектировано по типу коридорной системы: имеется общий коридор и множество дверей, ведущих в кабинеты и залы для переговоров. На входе в офис нас встречает довольно большая зона ресепшена. Начинается она с места для отдыха. Его украшает журнальный столик ручной работы. Основанием для него служит бэушный двигатель, в роли плоскости выступает стекло, а крепления заменяют автомобильные поршни.

По всей зоне ресепшена расставлены работы художника Владислава Стальмахова. Фигуры сделаны из металла и запчастей: мороженщик, мотоциклист, художник и другие. Это направление называется сварная скульптура. Материал автор как раз частично берет у «Ф-авто», остальное у других своих товарищей, которые занимаются ремонтом авто и мотоциклов.