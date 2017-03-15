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Самые креативные офисы Минска. «Безумный Макс» из деталей авто, ирландский паб прямо в офисе и униформа для всех
16.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Начнем с того, что компания «Ф-авто» занимается разборкой автомобилей и последующей их продажей. Точки разборки находятся в Англии, Японии и США. Там автомобили разбираются, а уже сюда приезжают в виде отдельных запчастей. Отметим, что «Ф-АВТО» — единственная компания на постсоветском пространстве, которая входит в английскую ассоциацию разборщиков MVDA. Всего здесь трудятся около 100 человек. Треть из них — офисные сотрудники. Деятельность компании отражена в интерьере офиса, в чем вы сможете убедиться сами чуть позже.
Офис «Ф-авто» находится по улице Лынькова, 19/2. Такое расположение было выбрано исключительно из-за удобства. Дело в том, что предыдущий офис компании находился в этом же микрорайоне. Многие сотрудники арендовали квартиры поближе к работе, поэтому переезд куда-то далеко стал бы для них проблемой. Также критериями выбора офиса стала эстетика, так как это влияет на производительность. Так объяснил нам руководитель компании «Ф-авто» Виталий Никитчик.
— Офис должен быть удобным и максимально продуманным. Например, у нас в компании политика «открытых дверей». Однако если дверь закрыта, значит, нельзя туда заглядывать или стучать. Мелочь, но важная.
Я считаю, что эстетика очень влияет на продуктивность труда. Если людям нравится, где они работают, то им хочется приходить на работу, они не опаздывают, они замотивированы на результат, — отметил Виталий Никитчик.
Всего офис занимает 444 кв.м. Помещение спроектировано по типу коридорной системы: имеется общий коридор и множество дверей, ведущих в кабинеты и залы для переговоров. На входе в офис нас встречает довольно большая зона ресепшена. Начинается она с места для отдыха. Его украшает журнальный столик ручной работы. Основанием для него служит бэушный двигатель, в роли плоскости выступает стекло, а крепления заменяют автомобильные поршни.
По всей зоне ресепшена расставлены работы художника Владислава Стальмахова. Фигуры сделаны из металла и запчастей: мороженщик, мотоциклист, художник и другие. Это направление называется сварная скульптура. Материал автор как раз частично берет у «Ф-авто», остальное у других своих товарищей, которые занимаются ремонтом авто и мотоциклов.
Эпицентром креатива и неординарности офиса является комната отдыха или ирландский паб, как ее принято здесь называть. Создавали ее все сотрудники вместе, в этом, пожалуй, и заключается ее «всеобщая любовь» на фирме. Практически каждый сотрудник фирмы принес сюда какую-то свою деталь для оформления или как минимум «оставил след» в виде автографа на стене и т.д.
— Эта фигура сделана в стиле стимпанк. Этот стиль родился на грани технической революции. Это мы и отразили во внешнем виде Макса: сам он частично состоит из деталей, что говорит о техническом прогрессе — сваренная рука, нога, но одет еще в стиле 70-х гг. Одежду мы искали на барахолках и аукционах. Многое из аксессуаров делали сами. Фигура еще до конца не собрана, планируется, что в скором времени она будет украшать витрину одного из наших магазинов. Начинали мы ее делать в ноябре прошлого года.
На одной из полок мы обнаружили бутылки с пивом. Стоят они здесь не просто так — каждая последняя пятница месяца в компании объявлена пивной. После 18 часов сотрудники могут пить пиво в офисе. Нам тоже предлагали, но мы бдительно отказались.
Комната отдыха увешана фотографиями сотрудников с корпоративных мероприятий, совместного отдыха за границей, а также различных акций и праздников.
— Основные направления нашей социальной деятельности — это поддержка автоспорта и детских домов. С 2012 года мы курируем «Городейскую вспомогательную школу-интернат», а сейчас совместно с «Каритас» (Минск) запускаем там очень серьезный проект по социализации детей с нарушением интеллекта. Это не просто спонсорская помощь, это прямое участие в жизни этих детей, — рассказала Ольга Шинкевич, PR-менеджер компании «Ф-авто».
Также в комнате отдыха мы обнаружили игру, которая так и называется «Игра». Это авторский проект руководителя компании. Игра направлена на психологию и умение принимать решения. Она тоже здесь не просто так. Дело в том, что компания занимается проведением психологических тренингов и лекций на тему успеха, саморазвития, мотивации.
Стены коридора украшены фотографиями сотрудников. Компания провела акцию: «Я люблю свою работу». Сотрудникам предложили изобразить, КАК и ЗА ЧТО они любят свою работу, и запечатлеть это на камеру. Получилось очень весело. Например, HR-менеджер нанимает на работу полуголого фитнес-тренера, секретарь красит ногти, водитель рисует сердечко маркером на автомобиле.
В офисе есть кухня, что весьма похвально. В небольшом помещении тоже много креативных деталей. Например, на одной из стеклянных дверок кухонного шкафчика пошла трещина. Зачем покупать новую кухню, если можно креативно «зашить» трещину веревкой? Потолок кухни украшен…вазами! Почему бы и нет? На стенах развешаны карикатуры сотрудников.
— Креативный офис очень помогает в работе. Например, когда мы назначаем встречу и проводим человека в нашу комнату отдыха, через две минуты — это совсем другой человек с хорошим настроением и позитивным настроем на работу.
Плюс у большинства людей ассоциации с авторазборками следующие: все грязно, сотрудники грубые, а бухгалтер — злая и толстая тетя. У нас такого нет, мы производим контрастное впечатление. Мы первые, кто внес эстетику в работу с б/у запчастями, — рассказала Ольга Шинкевич.
Все сотрудники в компании одеты в униформу: маленькие синие курточки или классические синие рубашки с логотипом компании. Нам стало любопытно, зачем спецодежда в офисе и какой подтекст несет в себе ее наличие.
— Этот вопрос больше касается корпоративной культуры. Вот у вас есть друзья? У вас есть что-то общее? Здесь то же самое. Для того, чтобы корпоративная культура была здоровой, необходимо что-то, что будет связывать людей между собой. В нас бессознательно заложен механизм, который определяет «своего» и «чужого». На каком-то этапе развития компании я понял, что нужна униформа, которая будет объединять работников.
Офис, кстати, в корпоративной культуре тоже играет немаловажную роль. Он должен быть приятным, он должен нравиться, чтобы у людей была одна мысль: «Скорее бы завтра, скорее бы на работу», — отметил Виталий Никитчик.
Фото: Павел Садовский
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Самые креативные офисы Минска. «Безумный Макс» из деталей авто, ирландский паб прямо в офисе и униформа для всех
Что вы чувствуете, когда приходите в свой офис? Наслаждаетесь ли эстетикой, неординарностью или яркими деталями? Сотрудники компании «Ф-авто» точно могут...
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