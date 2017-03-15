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Зарплаты белорусских гастарбайтеров в 2016 году немного сократились
16.03.2017 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Граждане Беларуси за 2016 год получили из-за пределов страны 830,4 миллиона долларов в виде личных переводов, что на 2,1% меньше по сравнению с 2015 годом, свидетельствуют статистические данные Национального банка страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным регулятора, в этой сумме чистая оплата труда за вычетом уже уплаченных подоходных налогов составила 327,3 миллиона долларов и сократилась по сравнению с 2015 годом на 3,8%.
Денежные переводы работающих составили 432,2 миллиона долларов и выросли по сравнению с 2015 годом года на 2,1%.
За границу в 2016 году белорусами было отправлено 106,2 миллиона долларов в виде личных переводов, что на 24,5% меньше по сравнению с 2015-м.
Согласно методологии Нацбанка личные переводы определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами, плюс оплата труда работников (без учета налогов и отчислений на социальные нужды, выплаченных в стране найма), минус расходы на транспорт и поездки, связанные с работой за границей.
Таким образом, личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работников-нерезидентов.
Ранее в министерстве по налогам и сборам отмечали, что граждане, легально работавшие за границей и имеющие документальное подтверждение этого, не признаются в Беларуси плательщиками социального сбора согласно положениям декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".
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Сумма личных переводов белорусам из-за границы за прошлый год не дотянула даже до миллиарда долларов и уменьшилась почти на 2% по сравнению с 2015 годом.
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