|
Россия и Беларусь составят паспорта инвестпривлекательности регионов
16.03.2017 11:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Паспорта инвестиционной привлекательности регионов составят в Беларуси и России, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на III Российско-австрийско-белорусском бизнес-форуме, который проходит в Москве.
© Фото: пресс-служба президента
"Недавно мы приступили к тому, чтобы составлять паспорта регионов — то есть их экономической и инвестиционной привлекательности. Будем проводить эту работу в РФ и Беларуси", — сказал Рапота. Его слова приводит
Рапота также заявил, что два государства будут уделять большое внимание вопросам сотрудничества в сфере энергетики.
"Мы большое, если не центральное, внимание будем уделять вопросам сотрудничества в энергетике", — подчеркнул он.
Рапота добавил, что сейчас в двусторонних российско-белорусских отношениях на первое место выходит ряд вопросов, которые будут, возможно, интересны австрийским коллегам. "Это сотрудничество в сфере машиностроения, высоких технологий, в сфере АПК", — сказал он.
Между тем, РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь Союзного государства также уверен, что страны будут уделять "центральное внимание" вопросам сотрудничества в энергетике.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии