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Россия и Беларусь составят паспорта инвестпривлекательности регионов

16.03.2017 11:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Паспорта инвестиционной привлекательности регионов составят в Беларуси и России, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на III Российско-австрийско-белорусском бизнес-форуме, который проходит в Москве.

Россия и Беларусь составят паспорта инвестпривлекательности регионов
© Фото: пресс-служба президента
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"Недавно мы приступили к тому, чтобы составлять паспорта регионов — то есть их экономической и инвестиционной привлекательности. Будем проводить эту работу в РФ и Беларуси", — сказал Рапота. Его слова приводит РИА Новости.

Рапота также заявил, что два государства будут уделять большое внимание вопросам сотрудничества в сфере энергетики.

"Мы большое, если не центральное, внимание будем уделять вопросам сотрудничества в энергетике", — подчеркнул он.

Рапота добавил, что сейчас в двусторонних российско-белорусских отношениях на первое место выходит ряд вопросов, которые будут, возможно, интересны австрийским коллегам. "Это сотрудничество в сфере машиностроения, высоких технологий, в сфере АПК", — сказал он.

Между тем, РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь Союзного государства также уверен, что страны будут уделять "центральное внимание" вопросам сотрудничества в энергетике.

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