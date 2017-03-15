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Лукашенко: Беларусь - европейская страна. И здесь прав человека и демократии не меньше, чем в ЕС
16.03.2017 10:40 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 марта на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен,
«Ваш визит очень важен для нас. Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской ассамблеи. Нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем все, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия. Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ», — сказал Лукашенко.
«Мы это продемонстрируем всему миру, и прежде всего, депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными. Что Беларусь — это европейская страна. И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он заверил, что решение провести ежегодную сессию ПА ОБСЕ в Беларуси не было ошибочным. «Ситуация в Беларуси относительно спокойная на фоне тех событий, которые развиваются в мире. И я вам обещаю, что ситуация будет такой же накануне, во время и после проведения этого мероприятия», — добавил белорусский лидер.
Парламентская ассамблея ОБСЕ создана в апреле 1991 года в Мадриде (Испания), в ее работе участвуют 323 парламентария, которые представляют 57 стран.
(Будет дополнено)
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"Ваш визит очень важен для нас. Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской ассамблеи. Нам действительно надо...
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